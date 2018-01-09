حمیدرضا نظیفی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی ۹ ماهه ‌نخست امسال ۴۲۹ نفر در جریان تصادفات رانندگی در استان لرستان جان خود را ازدست‌داده‌اند.

وی تأکید کرد: این تعداد فوتی حوادث رانندگی را به لحاظ تفکیک جنسیتی ۳۵۰ نفر ‌مردان معادل ۸۱.۵ درصد و ۷۹ نفر زنان معادل ۱۸.۵ درصد تشکیل داده‌اند. ‌

مراجعه ۷ هزار مصدوم حوادث رانندگی به مراکز پزشکی قانونی

‌ مدیرکل پزشکی قانونی لرستان تصریح کرد: طبق بررسی‌های به‌عمل‌آمده میزان آمار فوت‌شدگان ناشی از حوادث ‌رانندگی ارجاعی به مراکز پزشکی قانونی استان لرستان در ۹ ماهه نخست سال قبل نیز تعداد ۳۰۴ نفر ثبت‌شده ‌است که شامل ۲۴۷ مرد و ۵۷ زن بوده است. ‌

نظیفی اظهار کرد: همچنین در ۹ ماه نخست امسال تعداد ۷ هزار و ۸۴ مصدوم ‌حوادث رانندگی به مراکز پزشکی قانونی استان لرستان مراجعه کرده‌اند که به لحاظ تفکیک جنسیتی شامل ۵ ‌هزار و ۴۴۷ نفر مرد و هزار و ۶۳۷ نفر زن بوده‌اند.

‌ وی بابیان اینکه آمار مصدومان حوادث رانندگی طی ۹ ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت‌زمان مشابه سال ‌قبل یک‌دهم درصد افزایش‌یافته است، افزود: بررسی‌های انجام‌شده در گروه آمار پزشکی قانونی لرستان ‌نشان می‌دهد در ۹ ماهه نخست سال گذشته نیز مجموعاً ۷ هزار و ۷۳ پرونده ناشی از مصدومان ‌حوادث رانندگی در مراکز پزشکی قانونی استان لرستان تشکیل‌شده است که تعداد ۵ هزار و ۴۱۷ نفر را مردان و ‌هزار و ۶۵۶ نفر دیگر مراجعان نیز سهم زنان بوده است. ‌

کلاه‌برداری از شرکت‌های بیمه با تصادفات ساختگی

وی با اشاره به ایجاد چندین مورد تصادف ساختگی برای کلاه‌برداری از شرکت‌های مختلف بیمه‌ای از سوی ‌برخی افراد سودجو اظهار داشت: مواردی از تصادف ساختگی در مراکز پزشکی قانونی استان لرستان بررسی‌شده ‌و پزشکان مجرب و آموزش‌دیده پزشکی قانونی با هوشیاری کامل این نوع تصادفات ساختگی را بر اساس نوع ‌جرح و ضایعه ساختگی ایجادشده تشخیص داده‌اند.

نظیفی با اشاره به تشخیص جراحات حاصل از ‌صحنه‌سازی تصادف در پزشکی قانونی لرستان، بیان داشت: پرونده‌های تصادفات ساختگی پس از بررسی‌های ‌دقیق پزشکی قانونی و احراز ساختگی بودن به مراجع قضایی گزارش داده می‌شوند. ‌

مدیرکل پزشکی قانونی استان لرستان بابیان اینکه در تصادفات منجر به فوت، ضربه به سر و آسیب جمجمه و ‌مغز علت اصلی مرگ در حوادث رانندگی است و نیمی از فوتی‌های حوادث رانندگی در محل حادثه کشته می‌شوند تأکید کرد: حیات انسان‌ها یک ضرورت است و صیانت از نفس آدمی یک وظیفه فردی و اجتماعی به شمار ‌می‌رود، لذا احترام به قوانین و رعایت آن امری غیرقابل‌انکار است.

نظیفی ایجاد زیرساخت‌های مناسب جاده‌ای، ایمنی بیشتر وسایل نقلیه و از همه مهم‌تر رعایت ‌قوانین راهنمایی و رانندگی را از عوامل اصلی تضمین جان افراد در هنگام رانندگی دانست و افزود: بررسی ‌صدمات ناشی از حوادث رانندگی حجم بالایی از پرونده‌های ارجاعی به مراکز پزشکی قانونی را تشکیل می‌دهد و امیدواریم در آینده شاهد کاهش چشمگیر تلفات و مصدومان حوادث رانندگی باشیم.