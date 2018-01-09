خروج توده شکمی ١٥کیلوگرمی از بدن یک زن مینابی

محمد مورخ در کفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به خروج یک مایه وتوده شکمی از شکم زن جوان مینابی گفت: این زن مینابی با علایم تنگی نفس و استفراغ، تهوع و سرگیجه به اورژانس بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) میناب مراجعه کرده بود که خوشبختانه با موفقیت تحت عمل جراحی قرار گرفت.

مورخ بیان داشت: پزشک متخصص جراحی عمومی و پزشک مقیم بیمارستان در ابتدای ورود بیمار به اورژانس، وی را که باعلائم تنگی نفس، دل درد و استفراغ مراجعه کرده بود، به پزشک رادیولوژیست جهت تشخیص علایم غیر طیبعی در شکم ارجاع داده شد. که با انجام سی تی اسکن، توده شکمی ناهمگون داخلی (کیست مولتی لوکوله) که تقریباً همه شکم و لگن را پر کرده و دیافراگم را به شدت به بالا جابه جا کرده بود، شناساسس کرد.

رئیس بیمارستان ابوالفضل میناب عنوان کرد: از آنجائی که حال بیمار رو به وخامت بود و از درد و استفراغ و دل درد به دلیل انسداد روده رنج می برد، به ناچار جهت تخلیه این توده، با رعایت کامل جوانب احتیاط، جهت جلوگیری از آلودگی شکم، اقدام به عمل جراحی کرده و به دلیل حجیم بودن این توده، ابتدا با تخلیه حدود ۸ لیتر مایع موسینی از توده، ته مانده پوسته این توده با برش کوتاه و مختصر که حدود ۶ تا ۷ کیلو گرم بود، به صورت پوسته ای کوچک از شکم وی خارج شد.

پزشک معالج بیمار با بیان اینکه توده های شکمی به طور معمول به دنبال معاینه فیزیکی توسط پزشک تشخیص داده می شوند، گفت: بیشتر توده های شکمی به آهستگی رشد می کنند و بزرگ می شوند، ومورد توجه فرد بیمار واقع نمی شوند؛ مگر آنکه خیلی بزرگ شوند .



رئیسی بیان داشت :علت محتمل یک توده شکمی بر حسب معاینه فیزیکی بیمار از قبیل محل توده، قوام آن، علائم همراه توده و دیگر علائم بالینی بیمار حدس زده می شود و بررسی های تکمیلی جهت تشخیص علت قطعی توده نیاز است .

لازم به ذکر است بیمار پس از مراقبت های بالینی، در بخش جراحی زنان پس از ۴ روز بستری با حال عمومی مناسب ترخیص شد