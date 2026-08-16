تاریخ مراسم یادبود مرحوم «ایرج» مشخص شد؛ میزبانی در تهران

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم ترحیم و یادبود مرحوم حسین خواجه امیری (ایرج) ساعت ۱۹ تا ۲۰:۳۰ روز سه شنبه بیست و هفتم مرداد در مسجد جامع شهرک غرب تهران برگزار خواهد شد.

حسین خواجه امیری معروف به «ایرج» از خوانندگان شهیر موسیقی ایرانی که طی ماه های گذشته در بستر بیماری بود روز چهارشنبه ۲۱ مرداد در سن ۹۴ سالگی دار فانی را وداع گفت.

مراسم تشییع پیکر این هنرمند فقید روز جمعه بیست و سوم مرداد از مقابل تالار وحدت تهران برگزار و پس از آن نیز در قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) به خاک سپرده شد. این درحالی است که براساس اعلام برگزار کنندگان مراسم تشییع، قرار است مراسم و برنامه های یادبودی نیز در خالدآباد نطنز محل تولد ایرج هم برگزار شود که جزئیات آن طی روزهای آینده اعلام خواهد شد.