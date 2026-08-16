به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی محمدزاده صبح یکشنبه در نشستی با حضور مسعود برزگر جلالی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی منطقه شمال‌غرب، با اشاره به اهمیت صیانت از اسناد تاریخی، خواستار تعیین تکلیف اسناد موجود در سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و انتقال آنها به سازمان اسناد ملی برای حفاظت و نگهداری استاندارد شد.

ضرورت حفاظت از میراث مکتوب

در این نشست گزارشی از وضعیت اسناد تاریخی موجود در دستگاه‌های دولتی ارائه و بر ضرورت شناسایی، گردآوری و سامان‌دهی این اسناد تأکید شد.

محمدزاده با بیان اینکه بخشی از اسناد تاریخی به دلیل شرایط نامناسب نگهداری و نبود سامان‌دهی لازم در معرض آسیب و نابودی قرار دارند، اظهار کرد: دستگاه‌های دولتی باید با جدیت نسبت به شناسایی، سامان‌دهی و حفاظت از این میراث ارزشمند اقدام کنند.

وی افزود: اسناد تاریخی بخشی از هویت و حافظه اداری و اجتماعی جامعه محسوب می‌شوند و حفاظت اصولی از آنها نیازمند رعایت استانداردهای تخصصی و قانونی است.

تعیین مهلت یک‌ماهه برای دستگاه‌های دولتی

در پایان این نشست مقرر شد دستگاه‌های دولتی آذربایجان شرقی ظرف مدت یک ماه نسبت به شناسایی و جمع‌آوری اسناد تاریخی موجود اقدام و آنها را برای طی مراحل قانونی حفاظت و نگهداری به سازمان اسناد ملی تحویل دهند.

همچنین مقرر شد ظرفیت‌های قانونی موجود برای الزام دستگاه‌ها به تعیین تکلیف و انتقال اسناد تاریخی مورد استفاده قرار گیرد.