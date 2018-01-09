حوزه سایبری مهمترین چالش پدافند غیرعامل است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پدافند غیرعامل استانداری یزد، علیاصغر زارعی در شورای پدافند غیرعامل استان یزد با اشاره به اینکه با مشاهده فعالیتهایی که در استان یزد انجام گرفته وضعیت این استان نسبت به استانهای دیگر بهتر است، اظهار داشت: با توجه به مجموعههای صنعتی بسیار و آسیبهایی که باید نسبت به مصونسازی آنها اقداماتی انجام گیرد، در کل با مشاهده فعالیت دوستان در استان یزد عملکرد نسبتاً راضی کنندهای را تاکنون ارائه دادند.
وی با تاکید بر اینکه جامعه ما باید در مقابله با حوادث، مخاطرات و تهدیدات شیمیایی، بیولوژیک، رادیواکتیو و هسته ای آگاهی مطلوب را کسب نماید، بیان کرد: مرکز ملّی زنده یاد جوکار یزد مرکزی بی نظیر در کشور و کم نظیر در منطقه است و این مرکز خیّری می تواند پایلوت آموزش و مهارت آموزی پدافند غیرعامل کشور باشد.
جانشین پدافند غیرعامل کشور به حوزههای فعالیت این سازمان اشاره کرد و گفت: اکنون در چهار حوزه سایبری، زیستی، شیمیایی و پرتویی فعالیت داریم که یکی از مهمترین آنها در حوزه سایبری در کل کشور است زیرا در این زمینه تهدیدات بسیاری نه در ایران بلکه متوجه کل دنیا است.
وی به نقش آموزش پدافندهای غیرعامل در بین مردم و مدیران دستگاهها اشاره کرد و افزود: با این کار میتوانیم امیدوار باشیم که مردم نیز در جهت مصونسازی و کاهش آسیبها نقش بهتر و مثمر ثمرتری را در کشور ایفا کنند.
زارعی خاطر نشان کرد: کلان برنامهریزی کشور و اینکه در چه زمینهای کاری انجام شود قبلاً بدون ملاحظات تهدید ارزیابی شدند و یا اینکه قبل از انقلاب به این شکل بوده و بعد از انقلاب نیز بهنوعی یک دهه دچار غفلت شدیم و امروزه نیز با ساختارهایی در کشور روبهرو هستیم که بالقوه ظرفیت آسیب پذیری را دارد.
جانشین پدافند غیرعامل کشور با اشاره به فعالیتهایی که سازمان پدافند در این سالها در زمینه زیرساختهای آسیبزا انجام داده است، عنوان کرد: ابتدا مناطق اولویتدار شناسایی شد و همت خود را بیشتر در این مناطق صرف کرد و در بسیاری از استانها با همکاری دستگاهها و با استفاده از تکنولوژیها توانستیم بسیاری از نواقص را در سطح کشور برطرف کنیم.
وی در ادامه با بیان اینکه دشمن با استفاده از فضاهای مجازی توانسته بهعنوان یک ابزار نفوذ در کشور استفاده کند، گفت: اگر در دنیا خوب بنگرید این فضاها مورد استفاده عموم قرار میگیرد بهطور مثال شکلگیری انقلابهای رنگی بود که یکی از اصلیترین ابزار آن فضاهای مجازی بود.
زارعی با اشاره به اینکه سازمان پدافند در بُعد فنی در حوزه سایبری فعالیت میکند، اضافه کرد: از همه زیرساختها در جهت کنترل شبکه بانکی کشور، مراکز کنترلی و غیره استفاده کردیم زیرا هر روز حملات بسیاری به سیستمهای بانکی، اداری و بسیاری مراکز حساس در کشور در حال رخ دادن است که باید نسبت به مصونسازی آنها اقداماتی انجام شود که سازمان پدافند غیرعامل با توجه به زیرساختهایی که در اختیار دارد توانسته این حملات را کنترل کند.
جانشین پدافند غیرعامل کشور در پایان با اشاره به اینکه بومیسازی یکی از مهمترین مسائل در کشور است، گفت: هرچه از حیث نرمافزاری و سختافزاری کمتر به خارج از کشور وابسته باشیم پاسخگویی ما برای افزایش امنیت و مقابله با تهدیدات افزایش مییابد.
نظر شما