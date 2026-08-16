به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده انتظامی شهرستان سملقان اظهار کرد: در پی اعلام وقوع حادثه در یکی از کوره‌های آجرپزی شهر آشخانه، مأموران انتظامی به محل اعزام شدند.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد کارگر حدود ۶۵ ساله هنگام حضور روی دستگاه انتقال آجر به داخل کامیون، به دلایل نامشخص به داخل بخش چرخنده دستگاه سقوط کرده و بر اثر شدت جراحات وارده جان خود را از دست داده است.

فرمانده انتظامی شهرستان سملقان با ابراز تأسف از وقوع این حادثه دلخراش خاطرنشان کرد: رعایت اصول ایمنی در محیط‌های کاری و جلوگیری از حضور افراد در نقاط پرخطر دستگاه‌ها، نقش مهمی در پیشگیری از حوادث دارد.

وی تأکید کرد: استفاده از تجهیزات ایمنی و نصب حفاظ‌های مناسب می‌تواند از وقوع حوادث تلخ و جبران‌ناپذیر جلوگیری کند.