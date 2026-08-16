فرمانده سپاه آستارا:خبرنگاران سلاح قدرتمند انقلاب در میدان روایت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ قاسم حسنبیگی شامگاه یکشنبه در نشست خبری بزرگداشت روز خبرنگار با رسانه ها، با بیان اینکه رسانهها خط مقدم جبهه تبیین و روایتگری انقلاب هستند، بر نقش تعیینکننده خبرنگاران در مقابله با جنگ روانی دشمن تأکید کرد و گفت: رسانههای آستارا همواره در این عرصه سنگ تمام گذاشتهاند.
وی با اشاره به مشکلات عمرانی و مدیریتی آستارا اظهار داشت: در حق این شهر کوتاهیهای زیادی شده است و فاصله عمرانی با استان زیاد است و برخی کم کاری مسئولان گذشته نیز باعث ضایع شدن حق مردم آستارا شده و باید این عقبماندگیها جبران شود.
فرمانده سپاه ناحیه آستارا با تأکید بر ضرورت نقد منصفانه گفت: انتقاد باید همراه با راهکار باشد؛ برخی فقط تخریب میکنند. رسانه باید واقعیت را عادلانه بیان کند؛ خوبیها را بگوید و بدیها را نیز بدون غرض منتشر کند.
وی با اشاره به اهمیت جنگ رسانهای در راهبرد دشمن افزود: غولهای نظامی دنیا نتوانستند به انقلاب ما آسیب بزنند، اما امیدشان به جنگ روانی و رسانهای است. همان سلاحی که شما خبرنگاران در دست دارید؛ سلاحی دو لبه و بسیار قدرتمند.
حسنبیگی با اشاره به جایگاه تبیین در آموزههای دینی گفت: امروز نشر حق با شما رسانه ها است و کوبیدن باطل نیز بر دوش شما است.
وی تأکید کرد: گاهی نگفتنِ واقعیت، خود جنایت است. خبرنگار باید برخی واقعیتها را بیان کند تا دشمن نتواند روایت اول را بسازد، روایتگر اول باید شما باشید با روایتی پرقدرت.
در پایان این مراسم از خبرنگاران و فعالان رسانه شهرستان با اهدای لوح تقدیر و جوایز تجلیل به عمل آمد
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