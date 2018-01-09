توافق ماکو و استان آغری ترکیه برای برپایی تورهای گردشگری متقابل

به‌گزارش خبرگزاری مهر به‌نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، ‌صنایع‌دستی و گردشگری آذربایجان غربی، شاهین علیزاده فرماندار ماکو صبح امروز سه‌شنبه ۱۹ دی ۹۶ در دیدار با جلیل جباری مدیرکل میراث‌فرهنگی آذربایجان غربی در محل فرمانداری این شهرستان گفت: در نشستی که با مسئولان شهر آغری ترکیه داشتیم دو طرف برانجام تورهای گردشگری با هدف معرفی جاذبه‌های طبیعی و تاریخی ماکو و آغری به توافق رسیدیم.

او افزود: اگر دفاتر خدمات مسافرتی ماکو و استان بتوانند برنامه‌های خود را به ما اعلام کنند مطمئناً از هر فرصتی می‌توانند برای معرفی استان استفاده کنند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری آذربایجان غربی نیز ضمن قدردانی از تلاش‌های فرماندار در زمینه توسعه گردشگری در این شهرستان گفت: تهیه طرح تفصیلی بافت تاریخی شهرستان ماکو موجب خواهد شد تا چهره تاریخی این شهرستان برای مسافران ورودی نمایان شود.

او تصریح کرد: انجام تورهای گردشگری و ایجاد شرایط اقامت در ماکو برای مسافران ورودی از مرز بازرگان در توسعه گردشگری و ایجاد اشتغال در این شهرستان کمک می‌کند.

جباری عنوان کرد: گردشگری می‌تواند جایگزین خوبی برای سایر بخش‌های اقتصادی باشد و بر درآمدزایی در هر منطقه بیفزاید. ماکو نیز به‌دلیل موقعیت جغرافیایی و داشته‌های تاریخی، ‌ فرهنگی و طبیعی می‌تواند از صنعت گردشگری بهره کافی را ببرد.

او انجام دیدارهای متقابل با کشورهای همسایه را در توسعه گردشگری را بسیار حائز اهمیت دانست و افزود: قطعاً دیدارهای مسئولان شهرهای مرزی با والیان و استانداران شهرهای مرزی کشورهای همسایه موجب رفت و آمد گردشگران دو کشور شده و از این منظر می‌توان بر رشد اقتصادی و پیشبرد اهداف مقام معظم رهبری در اقتصاد مقاومتی برنامه‌ریزی کرد.

شاهین علیزاده فرماندار ماکو نیز آمادگی شهرستان را برای انجام برنامه‌های مختلف فرهنگی، اجرای نمایشگاه و حتی بهره‌مندی از موضوع خواهرخواندگی ماکو و یکی از شهرهای ترکیه برای توسعه گردشگری این شهرستان تأکید کرد و ارائه طرح‌های گردشگری را لازمه اجرای سیاست‌های توسعه گردشگری در منطقه دانست.