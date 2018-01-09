تنها مرجع صدور مجوز خوابگاه های غیردولتی معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، فریبرز سجادی معاون امور دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم در بخشنامه ای اعلام کرد: در راستای اجرای دستورالعمل تاسیس و اداره سراهای دانشجویی (خوابگاه) غیردولتی و تداوم ساماندهی و نظارت براین مراکز، براساس ماده ۸ دستورالعمل مذکور، تنها مرجع صدور مجوز بر این نوع از سراهای دانشجویی شورای نظارت و ارزیابی استان ها است و هرگونه مجوز صادر شده از مراجع دیگر، وجاهات قانونی ندارد.

لذا ادعای هرگونه شرکت، اتحادیه یا تعاونی به ویژه تعاونی خوابگاه داران غیردولتی مبنی بر ارتباط و یا وکالت از طرف صندوق رفاه دانشجویان مبنی بر صدور مجوز فاقد اعتبار است.