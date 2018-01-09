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۱۹ دی ۱۳۹۶، ۱۴:۰۶

از سوی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم؛

تنها مرجع صدور مجوز خوابگاه های غیردولتی معرفی شد

تنها مرجع صدور مجوز خوابگاه های غیردولتی معرفی شد

معاون امور دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم ، شورای نظارت و ارزیابی استان ها را تنها مرجع صدور مجوز برای خوابگاه های غیردولتی معرفی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، فریبرز سجادی معاون امور دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم در بخشنامه ای اعلام کرد: در راستای اجرای دستورالعمل تاسیس و اداره سراهای دانشجویی (خوابگاه) غیردولتی و تداوم ساماندهی و نظارت براین مراکز، براساس ماده ۸ دستورالعمل مذکور، تنها مرجع صدور مجوز بر این نوع از سراهای دانشجویی شورای نظارت و ارزیابی استان ها است و هرگونه مجوز صادر شده از مراجع دیگر، وجاهات قانونی ندارد.

لذا ادعای هرگونه شرکت، اتحادیه یا تعاونی به ویژه تعاونی خوابگاه داران غیردولتی مبنی بر ارتباط و یا وکالت از طرف صندوق رفاه دانشجویان مبنی بر صدور مجوز فاقد اعتبار است.

کد مطلب 4195218
زهرا سیفی

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