به‌گزارش خبرگزاری مهر به‌نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری اردبیل، قادر تقی‌زاده معاون گردشگری این اداره‌کل امروز سه‌شنبه ۱۹ دی با اعلام این خبر تصریح کرد: جشنواره زمستانی در سال‌های گذشته با استقبال قابل توجهی همراه بوده و در چهار دوره قبل در ماه‌های بهمن و اسفند برگزار شده است.

او ادامه داد: امسال برای جذب گردشگران نوروزی زمان آغاز جشنواره ۱۸ اسفند انتخاب شده و تا پایان نیمه اول فروردین سال آینده ادامه خواهد یافت.

او تأکید کرد: این جشنواره در نظر دارد قابلیت‌های گردشگری زمستانی استان اردبیل را معرفی کرده و زمینه رونق سفرهای گردشگری در زمستان را تسهیل کند.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان افزود: به مانند دوره‌های گذشته بخش خصوصی، جامعه مراکز اقامتی، شهرداری، شورای شهر، انجمن صنفی آب‌های درمانی، شرکت آب منطقه‌ای استان و میراث‌فرهنگی استان در برگزاری جشنواره مشارکت خواهند داشت.

تقی‌زاده با تأکید به اینکه تاکنون به‌منظور برگزاری این جشنواره سه جلسه به ریاست فرماندار سرعین برگزار شده است، ادامه داد: ستاد برگزاری جشنواره نیز به ریاست فرمانداری تشکیل جلسه داده و آماده برگزاری هر چه مطلوب این جشنواره هستیم.

او افزود: امسال معرفی جشنواره به آژانس‌ها و دفاتر خدمات مسافرتی استانی و کشوری اطلاع‌رسانی شده و در کنار برگزاری جشنواره دو رویداد ورزشی ملی و بین‌الملللی ورزشی شامل مسابقات اسکی بانوان در تمام رده‌ها و مسابقات بین‌المللی اسکی نیز برگزار می‌شود.

او به معرفی جشنواره و مسابقات ورزشی در نمایشگاه بین‌المللی گردشگری اشاره کرد و افزود: به‌منظور برنامه‌ریزی آژانس‌ها برای تعریف پکیج سفر ضروری است زمان دقیق مسابقات ملی و بین المللی اسکی از سوی اداره‌کل ورزش و جوانان استان اعلام شود.

تقی‌زاده افزود: از سویی برای حضور سهل و آسان گردشگران در این جشنواره ویژه برنامه‌های آن در روزهای پنجشنبه و جمعه پایان هر هفته برگزار می‌شود.

او ادامه داد: با این وجود در سایر روزهای هفته نیز مسابقات متنوع از جمله مسابقه نقاشی و آدم برفی تدارک دیده شده است.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان تصریح کرد: برنامه‌های متنوع و شادی از جمله شعر و موسیقی، دعوت از هنرمندان تلویزیون، دعوت از مجری‌های بنام و سرشناس ملی، مسابقات ورزشی، کوهنوردی و جشنواره آدم برفی برای این جشنواره تدارک دیده شده است و با تأکید استاندار اردبیل در نظر داریم از ایده‌های نو در برگزاری جشنواره استفاده کنیم.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان جشنواره زمستانی را فرصتی برای معرفی قابلیت‌های گردشگری زمستانی استان دانست و افزود: در فرصت جشنواره تخفیفاتی برای استفاده از مرکز اقامتی و آب‌های گرم معدنی پیش‌بینی شده است.