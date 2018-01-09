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۱۹ دی ۱۳۹۶، ۱۴:۴۶

ساخت موسیقی «جشن دلتنگی» به پایان رسید/ ضبط در پراگ

ساخت موسیقی «جشن دلتنگی» به پایان رسید/ ضبط در پراگ

ساخت موسیقی فیلم «جشن دلتنگی» توسط فردین خلتعبری به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فیلم، موسیقی متن فیلم «جشن دلتنگی» به آهنگسازی فردین خلعتبری در ارکستر متروپولیتن شهر پراگ و در استودیوی کانال چهار این شهر نواخته و ضبط شد.

فیلم سینمایی «جشن دلتنگی» به کارگردانی پوریا آذربایجانی و تهیه کنندگی علی قائم مقامی در سی و ششمین دوره جشنواره ملی فیلم فجر به نمایش در می آید.

این فیلم درباره رابطه واقعی آدم‌ها و گره خوردن آن با فضای مجازی است.

بابک حمیدیان، محسن کیایی، بهنام تشکر، مینا ساداتی، پانته آ پناهی‌ها، ساغر قناعت، پریوش نظریه، روزبه فدوی، عرفان ناصری، علی دهبان و ندا عقیقی به عنوان بازیگران فیلم «جشن دلتنگی» هستند.

عوامل فیلم سینمایی «جشن دلتنگی» عبارتند از کارگردان: پوریا آذربایجانی، نویسنده فیلمنامه: پوریا آذربایجانی و مونا سرتوه، مدیر فیلمبرداری: علیرضا زرین‌دست، طراح چهره‌پردازی: مهرداد میرکیانی، صدابردار: آرش برومند، تدوینگر : خشایار موحدیان، دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز: حمیدرضا غفارزاده، مسئول لباس: مرضیه حبیبی، دستیار دوم کارگردان: مهیار اسلامی، مدیر صحنه: امیرعباس دهقانی، مدیر تدارکات: حسین روزبهانی، دستیار تدارکات: اسماعیل شاهیوند، منشی صحنه: آرزو نیکپور، عکاس: مونا سرتوه، مدیر روابط عمومی و تبلیغات : علی زادمهر و تهیه‌کننده: علی قائم‌مقامی.

کد مطلب 4195292
زهرا منصوری

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