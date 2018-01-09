ساخت موسیقی «جشن دلتنگی» به پایان رسید/ ضبط در پراگ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فیلم، موسیقی متن فیلم «جشن دلتنگی» به آهنگسازی فردین خلعتبری در ارکستر متروپولیتن شهر پراگ و در استودیوی کانال چهار این شهر نواخته و ضبط شد.

فیلم سینمایی «جشن دلتنگی» به کارگردانی پوریا آذربایجانی و تهیه کنندگی علی قائم مقامی در سی و ششمین دوره جشنواره ملی فیلم فجر به نمایش در می آید.

این فیلم درباره رابطه واقعی آدم‌ها و گره خوردن آن با فضای مجازی است.

بابک حمیدیان، محسن کیایی، بهنام تشکر، مینا ساداتی، پانته آ پناهی‌ها، ساغر قناعت، پریوش نظریه، روزبه فدوی، عرفان ناصری، علی دهبان و ندا عقیقی به عنوان بازیگران فیلم «جشن دلتنگی» هستند.

عوامل فیلم سینمایی «جشن دلتنگی» عبارتند از کارگردان: پوریا آذربایجانی، نویسنده فیلمنامه: پوریا آذربایجانی و مونا سرتوه، مدیر فیلمبرداری: علیرضا زرین‌دست، طراح چهره‌پردازی: مهرداد میرکیانی، صدابردار: آرش برومند، تدوینگر : خشایار موحدیان، دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز: حمیدرضا غفارزاده، مسئول لباس: مرضیه حبیبی، دستیار دوم کارگردان: مهیار اسلامی، مدیر صحنه: امیرعباس دهقانی، مدیر تدارکات: حسین روزبهانی، دستیار تدارکات: اسماعیل شاهیوند، منشی صحنه: آرزو نیکپور، عکاس: مونا سرتوه، مدیر روابط عمومی و تبلیغات : علی زادمهر و تهیه‌کننده: علی قائم‌مقامی.