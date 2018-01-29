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۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۴:۰۶

پخش ترانه ای با صدای مهراد برای اولین بار در «جشن دلتنگی»

پخش ترانه ای با صدای مهراد برای اولین بار در «جشن دلتنگی»

تازه ترین تیزر فیلم سینمایی «جشن دلتنگی» به کارگردانی پوریا آذربایجانی منتشر شد.

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به گزارش خبرگزاری مهر، تازه ترین تیزر فیلم سینمایی «جشن دلتنگی» به کارگردانی پوریا آذربایجانی و تهیه کنندگی علی قائم مقامی منتشر شد.

تیزر فیلم سینمایی «جشن دلتنگی» توسط خشایار موحدیان ساخته شده است.

در این تیزر ترانه «یک شب ماه آمد» با صدای مهراد و با شعر و آهنگسازی فردین خلعتبری برای اولین بار شنیده می شود.

ترانه «یک شب ماه آمد» برای فیلم «جشن دلتنگی» ساخته شده است.

فیلم سینمایی «جشن دلتنگی» به کارگردان پوریا آذربایجانی و تهیه کنندگی علی قائم مقامی و با حضور محسن کیایی، بهنام تشکر، پانته آ پناهی‌ها، بابک حمیدیان، مینا ساداتی، ساغر قناعت، پریوش نظریه، امید روحانی، روزبه فدوی، عرفان ناصری، علی دهبان، ندا عقیقی و اشکان منصوری ساخته شده و اولین نمایش این فیلم در سی و ششمین دوره جشنواره ملی فیلم فجر است.

کد مطلب 4213433
زهرا منصوری

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