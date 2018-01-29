پخش ترانه ای با صدای مهراد برای اولین بار در «جشن دلتنگی»

به گزارش خبرگزاری مهر، تازه ترین تیزر فیلم سینمایی «جشن دلتنگی» به کارگردانی پوریا آذربایجانی و تهیه کنندگی علی قائم مقامی منتشر شد.

تیزر فیلم سینمایی «جشن دلتنگی» توسط خشایار موحدیان ساخته شده است.

در این تیزر ترانه «یک شب ماه آمد» با صدای مهراد و با شعر و آهنگسازی فردین خلعتبری برای اولین بار شنیده می شود.

ترانه «یک شب ماه آمد» برای فیلم «جشن دلتنگی» ساخته شده است.

فیلم سینمایی «جشن دلتنگی» به کارگردان پوریا آذربایجانی و تهیه کنندگی علی قائم مقامی و با حضور محسن کیایی، بهنام تشکر، پانته آ پناهی‌ها، بابک حمیدیان، مینا ساداتی، ساغر قناعت، پریوش نظریه، امید روحانی، روزبه فدوی، عرفان ناصری، علی دهبان، ندا عقیقی و اشکان منصوری ساخته شده و اولین نمایش این فیلم در سی و ششمین دوره جشنواره ملی فیلم فجر است.