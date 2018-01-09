۱۰ سارق در چهارمحال و بختیاری دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس چهارمحال و بختیاری، فضل اله برزویی گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت مغازه، اماکن خصوصی، منزل، قطعات خودرو، جیب بری، احشام و منزل رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران فرماندهی انتظامی استان قرار گرفت.



وی افزود: ماموران پلیس آگاهی استان، شهرکرد، کوهرنگ، بروجن، فارسان و لردگان با انجام اقدامات گسترده پلیسی و بررسی آثار و علائم به جا مانده در صحنه های سرقت موفق شدند ۱۰ سارق را دستگیر کنند.



جانشین فرمانده انتظامی استان چهارمحال و بختیاری بیان کرد: بر اساس تحقیقات علمی و فنی پلیس، سارقان به ۱۴ فقره سرقت مغازه، اماکن خصوصی، منزل، قطعات خودرو، جیب بری، احشام و منزل اعتراف کردند که متهمان به مراجع قضائی معرفی شدند.