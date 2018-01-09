۱۹ دی ۱۳۹۶، ۱۵:۱۳

جانشین فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری:

۱۰ سارق در چهارمحال و بختیاری دستگیر شدند

شهرکرد- جانشین فرمانده انتظامی استان چهارمحال و بختیاری گفت: ماموران فرماندهی انتظامی استان چهارمحال و بختیاری ۱۰ سارق را با ۱۴ فقره سرقت دستگیر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس چهارمحال و بختیاری، فضل اله برزویی گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت مغازه، اماکن خصوصی، منزل، قطعات خودرو، جیب بری، احشام و منزل رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران فرماندهی انتظامی استان قرار گرفت.
 
وی افزود: ماموران پلیس آگاهی استان، شهرکرد، کوهرنگ، بروجن، فارسان و لردگان با انجام اقدامات گسترده پلیسی و بررسی آثار و علائم به جا مانده در صحنه های سرقت موفق شدند ۱۰ سارق را دستگیر کنند.
 
جانشین فرمانده انتظامی استان چهارمحال و بختیاری بیان کرد: بر اساس تحقیقات علمی و فنی پلیس، سارقان به ۱۴ فقره سرقت مغازه، اماکن خصوصی، منزل، قطعات خودرو، جیب بری، احشام و منزل اعتراف کردند که متهمان به مراجع قضائی معرفی شدند.

