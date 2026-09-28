به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سیدمحمدکاظم مدرسی دوشنبه شب در اجتماع خیابانی مردم یزد، با اشاره به یکی از وقایع دوران پیامبر اکرم(ص) در جنگ خندق اظهار کرد: در جریان جنگ خندق، زمانی که بخشهایی از شهر مدینه خالی شده بود و زنان و فرزندان مسلمانان در داخل شهر حضور داشتند، پیامبر(ص) دستور دادند ۵۰۰ نفر از نیروهایی که مشغول حفر خندق بودند کندن را متوقف کنند و وارد شهر شوند.
وی افزود: پیامبر(ص) از آنان خواست در کوچههای مدینه حرکت کنند و تنها با گفتن «الله اکبر» امنیت و آرامش را به مردم شهر منتقل کنند و اجازه ندهند دشمن جای پایی در شهر پیدا کند.
مدرسی این اقدام را نمونهای از تدبیر پیامبر(ص) برای مقابله با تهدیدهای داخلی و دشمنان عنوان کرد و گفت: اگر مردم در زمان پیامبر(ص) اینگونه فداکاری کردند، به نظر من مردم امروز ما از جهاتی برتر از آنان هستند.
وی ادامه داد: آن افراد سرباز بودند و مأموریت داشتند، اما شما مردم جانفدا هستید و بدون آنکه فرماندهای مستقیماً فرمان حضور شما را صادر کند، وارد میدان شدهاید؛ بنابراین حضور شما ارزش ویژهای دارد.
امام جمعه بخش مرکزی یزد، پیوند با دوستان، تبری از دشمنان خدا، امر به معروف و نهی از منکر را از جمله ارزشهای حضور مردم در این اجتماعات دانست و گفت: حضور شما موجب دعوت به خیر، امنیتآفرینی، ایجاد آرامش در جامعه، عقب راندن دشمنان و دلگرمی و قوت رزمندگان در همه عرصههاست.
وی با تأکید بر اهمیت ولایتمداری افزود: حضور مردم در صحنه، نشانه اطاعت از رهبری و تلاش برای حفظ استقلال، آزادی و ارزشهای اسلامی کشور است.
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