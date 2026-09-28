ذوالنوری: ۱۱۷ نماینده خواستار بازگشت مجلس به جلسات حضوری شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین مجتبی ذوالنوری شامگاه دوشنبه در تجمع شبانه مردم قم در سرای همدلی جامعه مهندسین استان قم و آیین تجلیل از سنگرسازان بیسنگر با تأکید بر ضرورت فعال بودن مجلس و استمرار فعالیتهای حضوری نمایندگان اظهار کرد: مجلس را خودمان تعطیل کردهایم و اگر ضرورتی وجود داشته باشد میتوان این وضعیت را پذیرفت، اما در شرایطی که ضرورت ادامه این روند وجود ندارد، باید فعالیت مجلس به شکل واقعی و حضوری دنبال شود.
وی افزود: نمایندگان میتوانند در صورت وجود نگرانیهای امنیتی، به صورت داوطلبانه در جلسات حضور پیدا کنند و کسانی که نگرانی دارند در محل دیگری فعالیت خود را انجام دهند اما نمیتوان مجلس و حوزه انتخابیه نمایندگان را به دلیل این شرایط تعطیل کرد.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برگزاری جلسات مجلس به صورت وبیناری نمیتواند جایگزین فعالیت واقعی مجلس شود و نمایندگان باید در صحن حضور داشته باشند، گفتوگو کنند، درباره مسائل تصمیم بگیرند و وظایف قانونی خود را انجام دهند.
ذوالنوری با اشاره به نامه جمعی از نمایندگان به رئیس و هیئترئیسه مجلس گفت: تاکنون ۱۱۷ نماینده این نامه را امضا کردهاند و در این نامه درخواست شده مجلس دوباره به شکل حضوری فعالیت کند.
وی با بیان اینکه نمایندگان در این نامه خواستار بازگشت جلسات حضوری شدهاند، تصریح کرد: اگر ملاحظات امنیتی وجود دارد، میتوان برای حضور نمایندگان تدبیر کرد اما نباید اصل فعالیت مجلس متوقف شود.
ذوالنوری تأکید کرد: مجلس باید زنده باشد، فعال باشد و کار کند و فعالیت نمایندگان نباید صرفاً به حضور پشت تبلتها در خانه محدود شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت حفظ انسجام در میان نیروهای انقلاب و خانواده انقلاب گفت: در میدان مسائل و مشکلاتی داریم و انتقاد و مطالبه نیز وجود دارد اما این مسائل درون خانواده است و نباید فلسفه اصلی حضور در میدان را تحتالشعاع قرار دهد.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی افزود: در چنین جلساتی نباید هدف اصلی، نقد این مسئول یا آن مسئول و طرح یک مطالبه خاص باشد زیرا این موضوعات در جای خود اهمیت دارد اما یکی از ارزشهای مهم چنین اجتماعاتی، ایجاد انسجام و وحدت است.
انسجام و وحدت را حفظ کنیم
ذوالنوری ادامه داد: ممکن است در جریان برگزاری جلسات مختلف، نسبت به مقدسات افراد یا جریانهای سیاسی آنان جسارت شود و همین مسئله موجب ایجاد اختلاف و آسیب به انسجام شود اما باید مراقب بود که اختلافات موجب تضعیف وحدت نشود.
وی با اشاره به ایستادگی و مقاومت در برابر دشمن گفت: اگر بایستیم، سنت الهی بر مقاومت است و وعده الهی این است که در مسیر مقاومت، پیروزی حاصل خواهد شد و باید امیدوار بود که این مسیر به نتیجه برسد.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در ادامه به برخی آثار و دستاوردهای جنگ اشاره کرد و گفت: یکی از دستاوردهای مهم، در حوزه معنوی و اجتماعی قابل مشاهده است و نمونه آن را میتوان در رفتار نسل نوجوان و جوان مشاهده کرد.
ذوالنوری افزود: بارها اتفاق افتاده است که یک کودک یا نوجوان در خیابان مورد توجه دوربین تلویزیون قرار گرفته و خبرنگار از او درباره مسائل مربوط به جنگ و جهاد سؤال کرده است و پاسخهایی که از این نسل شنیده میشود نشان میدهد این موضوع در ذهن و روح آنان اثر گذاشته است.
وی ادامه داد: انسان گاهی با مشاهده این صحنهها احساس میکند مردم و به ویژه کودکان و نوجوانان در این یک سال چه بار سنگینی را تحمل کردهاند و همین اتفاقات موجب تقویت روحیه معنوی و احساس مسئولیت در میان آنان شده است.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: در جریان این حوادث، نسل جوان از حیث دشمنشناسی تقویت شد و در حوزه معنوی، عرق ملی و انگیزه ملی نیز تحولات قابل توجهی شکل گرفت.
ذوالنوری تصریح کرد: یکی از جلوههای این تحول، تقویت شناخت نسبت به جریانهایی است که تلاش میکنند انسجام ملت را بر هم بزنند و مردم نسبت به این مسائل حساستر شدهاند.
وی با اشاره به حضور نسل جدید در صحنههای اجتماعی و فرهنگی افزود: این نسل جوان به تعبیر امروزیها یک بهروزرسانی جدی در حوزه دشمنشناسی، معنویت و انگیزه ملی پیدا کرده است.
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