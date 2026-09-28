https://mehrnews.com/x3dbCq ۷ مهر ۱۴۰۵، ۲:۲۲ کد مطلب 6961939 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۷ مهر ۱۴۰۵، ۲:۲۲ دلدادگی مردم چابهار به شب ۲۱۲ رسید چابهار- مردم ساحل نشین شهر چابهار در دویست و دوازدهمین شب از شهادت رهبر شهید، اجتماع با شکوهی برگزار کردند. دریافت 47 MB کد مطلب 6961939 کپی شد مطالب مرتبط فرماندار چابهار: آب شرب مردم خط قرمز است عشق به وطن اجتماعات شبانه چابهار را به ایستگاه ۲۱۰ رساند تجمع شبانه گنبدکاووس؛ جلوهای از همبستگی مردم کلاهبرداری با پیامک ابلاغیه قضایی؛ هشدار پلیس فتای سیستان و بلوچستان آغاز احداث مجتمع گردشگری ۲۵۰ میلیارد تومانی در کنارک سرمایهگذاری ۳۰ هزار میلیاردی برای توسعه گردشگری سیستان و بلوچستان طنین تجدید عهد مردم گالیکش با ولایت برچسبها چابهار تجمع مردمی تجمعات شبانه سیستان و بلوچستان
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