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۷ مهر ۱۴۰۵، ۲:۲۲

دلدادگی مردم چابهار به شب ۲۱۲ رسید

دلدادگی مردم چابهار به شب ۲۱۲ رسید

چابهار- مردم ساحل نشین شهر چابهار در دویست و دوازدهمین شب از شهادت رهبر شهید، اجتماع با شکوهی برگزار کردند.

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کد مطلب 6961939

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