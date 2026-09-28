سکوتی: تداوم مقاومت برابر نظام سلطه نیازمند حفظ انسجام و وحدت ملت است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی سکوتی شامگاه دوشنبه در اجتماع مردم قم در موکب جامعه سلامت استان قم در میدان شهید مفتح با اشاره به ضرورت بررسی روایتهای مختلف درباره جنگ ایران و آمریکا اظهار کرد: در کنار روایتهای داخلی، دیدگاه کارشناسان کشورهایی که روابط راهبردی و سیاسی نزدیکی با آمریکا دارند نیز قابل بررسی است، زیرا این تحلیلها میتواند نشاندهنده برداشت بخشی از محافل کارشناسی این کشورها از تحولات جنگ باشد.
وی ادامه داد: در این بررسی، دیدگاههایی از تحلیلگران فرانسوی، آلمانی، ژاپنی، کرهای و تایوانی مورد توجه قرار گرفته که برخی از آنها نسبت به پیامدهای ادامه همراهی دولتهایشان با سیاستهای آمریکا در قبال ایران هشدار دادهاند.
سکوتی افزود: تلاش کردم از میان این دیدگاهها، افرادی را مورد استناد قرار دهم که در کشورهای خود شناختهشده باشند و اظهارنظرهای آنها در فضای کارشناسی آن کشورها بازتاب داشته باشد.
این عضو سابق هیئتمدیره سازمان نظام پزشکی استان قم خاطرنشان کرد: آنچه در این تحلیلها برای من قابل توجه بود، صرفاً ارزیابی نتیجه جنگ نبود، بلکه نگرانی برخی کارشناسان درباره پیامدهای ژئوپلیتیکی و هزینههای احتمالی ادامه همراهی با آمریکا نیز مطرح شده بود.
تحلیلگران خارجی چه روایتی از جنگ ارائه کردند
وی با اشاره به اظهارنظر منتسب به جورج مالبرونو، تحلیلگر فرانسوی، گفت: در این تحلیل، ادعا شده است که یکی از اهداف ایران میتواند تأثیرگذاری بر موقعیت سیاسی دونالد ترامپ در انتخابات میاندورهای آمریکا باشد و در عین حال از افزایش سرخوردگی برخی متحدان آمریکا سخن گفته شده است.
وی همچنین به اظهارات جورجیو، وزیر خارجه پیشین سنگاپور، اشاره کرد و گفت: در گفتوگویی که مورد استناد قرار گرفت، وی بر پیشینه تمدنی ایران و ظرفیت جامعه ایران برای تحمل فشارها تأکید کرده و بر اساس این برداشت، خواستار پذیرش واقعیت ایران در معادلات منطقهای شده است.
سکوتی افزود: در همین روایت، موضوع فلسطین نیز مورد توجه قرار گرفته و این دیدگاه مطرح شده است که اسرائیل باید موجودیت فلسطین را به رسمیت بشناسد.
ادعاهایی درباره توان آمریکا و پیامدهای جنگ
سکوتی با اشاره به اظهارنظر منتسب به شونداجی، کارشناس تایوانی، گفت: در این تحلیل، درباره نحوه انعکاس تلفات آمریکا در جنگ ادعاهایی مطرح شده و همچنین این دیدگاه ارائه شده است که آمریکا در برآورد اولیه خود از توان ایران برای ادامه جنگ، با محاسباتی مواجه شده که به گفته این کارشناس با واقعیت میدان همخوان نبوده است.
فعال رسانه ای و سیاسی ادامه داد: این تحلیلگر همچنین درباره میزان توان آمریکا برای ادامه عملیات نظامی و ارتباط آن با نحوه حمایت واشنگتن از متحدان منطقهای خود مطالبی مطرح کرده است.
سکوتی افزود: در همین چارچوب، این دیدگاه نیز مطرح شده که استفاده آمریکا از بمبافکنها میتواند بر برداشت متحدان این کشور از توان و اعتبار نظامی واشنگتن تأثیر بگذارد.
وی گفت: در بخش دیگری از این تحلیل، ایران مخالف مذاکره معرفی نشده و توقف کامل و دائمی جنگ علیه ایران و متحدانش و آزادسازی منابع مالی بلوکهشده به عنوان شروطی که از سوی ایران مطرح شده، مورد اشاره قرار گرفته است.
روایتهایی از تغییرات ژئوپلیتیکی در جنگ اخیر
این عضو سابق هیئتمدیره سازمان نظام پزشکی استان قم با اشاره به رأیگیری درباره حضور محمود عباس در آمریکا برای حضور در سازمان ملل اظهار کرد: ۱۵۷ کشور با اقدام آمریکا در جلوگیری از ورود محمود عباس مخالفت کردند و سه کشور آمریکا، اسرائیل و پاراگوئه رأی مخالف داشتند.
وی افزود: این رأیگیری، نشانهای از فاصله گرفتن بخشی از جامعه بینالمللی از موضع آمریکا تلقی شده استث
سکوتی با اشاره به برخی تحلیلهای کارشناسان ژاپنی گفت: یوجی کودا، تحلیلگر ژاپنی، در اظهارنظری که مورد استناد قرار گرفت، ایران را کشوری دانسته که پس از جنگ جهانی دوم وارد تقابل مستقیم با آمریکا شده است.
وی ادامه داد: میتسوبوسایاتو، دیگر تحلیلگر ژاپنی، نیز در توصیف توان چانهزنی ایران در مذاکرات از تشبیه تاجران فرش ایرانی استفاده کرده و بر این باور بوده که دستیابی آمریکا به امتیاز در مذاکرات با ایران آسان نخواهد بود.
سکوتی گفت: در یکی دیگر از تحلیلهای مورد اشاره، روند جنگ به گونهای توصیف شده که آمریکا در مرحله نخست در موضع تهاجمی قرار داشته اما به ادعای تحلیلگران، پس از ناکامی در دستیابی به اهداف مورد انتظار وارد وضعیت دفاعی شده است.
هشدار یک ژنرال بازنشسته ژاپنی نسبت به جنگ اخیر
وی با اشاره به اظهارات کادوییتودا، ژنرال بازنشسته ژاپنی و فرمانده پیشین نیروی زمینی این کشور، اظهار کرد: این ژنرال در تحلیلی که مورد استناد قرار گرفت، جنگ ایران و آمریکا را بخشی از روند گستردهتری در نظام بینالملل ارزیابی کرده و مدعی شده است که آمریکا در مسیر افول امپراتوریهای بزرگ تاریخی قرار گرفته است.
سکوتی ادامه داد: این تحلیلگر از تعبیر زمینلرزه ژئوپلیتیکی ۵۰۰ ساله و غربالگری تاریخی استفاده کرده و نسبت به پیامدهای ادامه مسیر فعلی برای ژاپن هشدار داده است.
وی افزود: در همین تحلیل، به مطالب منتشرشده در نشریه ژاپنی بونگیشونجون درباره افول آمریکا نیز استناد شده و این روند به شکافهای داخلی آمریکا و احتمال تغییر در ساختار قدرت این کشور مرتبط دانسته شده است.
سکوتی خاطرنشان کرد: این ژنرال بازنشسته همچنین به دیدگاههای امانوئل تود، جامعهشناس فرانسوی، درباره روندهای تاریخی قدرتهای بزرگ اشاره کرده و از کتاب مرثیهای برای امپراتوری آمریکا به عنوان یکی از منابع مورد توجه خود نام برده است.
این فعال سیاسی گفت: بخش دیگری از این تحلیل به موضوع اسرائیل و مناسبات آمریکا با این رژیم اختصاص دارد و در آن، انتقادهایی نسبت به جهتگیری سیاست خارجی آمریکا مطرح شده است.
نمونههایی از مقاومت و سرنوشت رهبران
سکوتی در ادامه با اشاره به برخی نمونههای تاریخی در منطقه اظهار کرد: یاسر عرفات از جمله نمونههایی است باید روند سیاسی آن و پیامدهای انتخاب مسیر سازش مورد بررسی قرار گیرد.
وی گفت: یاسر عرفات در سالهای ابتدایی انقلاب اسلامی برای بخشی از جریانهای انقلابی ایران نماد مقاومت شناخته میشد اما در ادامه مسیر سیاسی خود وارد فرآیندهای مذاکره و سازش شد و در نهایت نیز ترور شد.
سکوتی درباره بشار اسد نیز افزود: دولت سوریه در سالهای پایانی حکومت بشار اسد محدودیتهایی برای فعالیت برخی مستشاران ایرانی ایجاد کرده بود و همزمان مذاکراتی با کشورهای عربی برای بهبود شرایط اقتصادی سوریه دنبال شد.
وی ادامه داد: پس از سقوط حکومت بشار اسد، زیرساختهای نظامی سوریه از جمله بخشهایی از توان هوایی این کشور هدف حملات اسرائیل قرار گرفت.
سکوتی با اشاره به سرنوشت معمر قذافی نیز گفت: قذافی در سالهای پایانی حکومت خود از برخی مواضع و برنامههای پیشین فاصله گرفت و برنامههای موشکی و هستهای خود را کنار گذاشت اما در نهایت حکومت وی سقوط کرد و لیبی نیز با بحرانها و شکافهای گسترده مواجه شد.
سه نمونه از جریانهای تداومیافته مقاومت
این فعال سیاسی در ادامه از احمد یاسین و حماس به عنوان یکی از نمونههای مورد اشاره خود نام برد و اظهار کرد: احمد یاسین بنیانگذار حماس بود و تا پایان عمر بر مواضع خود باقی ماند و جنبشی که او در شکلگیری آن نقش داشت، پس از وی نیز به فعالیت خود ادامه داد.
سکوتی با اشاره به شکل گیری حزبالله لبنان افزود: این جریان در سال ۱۹۸۵ شکل گرفت و طی دهههای گذشته با رهبری سید حسن نصرالله به فعالیت خود ادامه داد و پس از شهادت وی نیز ساختار و نیروهای حزبالله به فعالیت خود ادامه دادهاند.
وی درباره انصارالله یمن نیز گفت: این جنبش در دهه ۱۹۹۰ شکل گرفت و سید حسین بدرالدین الحوثی در فاصله سالهای ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۴ از رهبران آن بود و پس از وی نیز این جریان مسیر خود را ادامه داد.
این عضو سابق هیئتمدیره سازمان نظام پزشکی استان قم ادامه داد: از نگاه من، وجه مشترک این سه جریان در داشتن رهبران معنوی، تأکید بر اصول و تداوم مقاومت پس از تغییر یا از دست رفتن رهبران اصلی آنهاست.
تأکید بر حفظ انسجام و تداوم مسیر
سکوتی با اشاره به نگرانیهای مطرحشده درباره فشارهای داخلی اظهار کرد: نگرانی اصلی این است که فشارهای اقتصادی و اجتماعی به گونهای افزایش پیدا نکند که جامعه احساس ناتوانی در ادامه مسیر کند و این وضعیت به ایجاد فشار برای تغییر مواضع اصولی منجر شود.
وی افزود: تجربه جریانهایی که از نگاه ما مسیر خود را تغییر دادند، در کنار تجربه گروههایی که بر اصول خود باقی ماندند، میتواند موضوعی برای بررسی و مطالعه درباره عوامل تداوم یا توقف جنبشهای سیاسی و مقاومت باشد.
سکوتی در پایان با اشاره به سخنان آیتالله حائری گفت: در این دیدگاه بر تقابل دو جریان و ضرورت پایبندی به اصول تأکید شده است و از پیوستن افراد و جریانهای مختلف به یکدیگر سخن گفته شده است.
وی خاطرنشان کرد: از این منظر، آنچه اهمیت دارد حفظ انسجام، جلوگیری از فرسایش اجتماعی و استمرار مسیر مورد نظر جریان مقاومت است و تحولات کنونی میتواند در آینده منطقه و مناسبات بینالمللی آثار گستردهای داشته باشد.
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