سرپرست دفتر آموزش عالی غیردولتی وزارت علوم منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل واحدی، معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، با صدور حکمی جلال نظرزاده دینار را به عنوان سرپرست دفتر آموزش عالی غیردولتی وزارت علوم منصوب کرد.

در متن این حکم آمده است:

«نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجربیات مدیریتی ارزشمند جناب‌عالی، به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست دفتر آموزش عالی غیردولتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منصوب می‌شوید.

با توجه به نقش و جایگاه دفتر آموزش عالی غیردولتی در نظام آموزش عالی کشور، از جناب‌عالی انتظار می‌رود با توکل به خداوند سبحان، مدیریت آن دفتر را بر پایه قوانین، سیاست‌ها و اصول حاکم بر برنامه هفتم پیشرفت به نحو شایسته به انجام رسانید.

در این مسیر، بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌ها و توانمندی‌های همکاران محترم دفتر آموزش عالی غیردولتی و تعامل سازنده با همه مجموعه‌های ذی‌ربط، با سرلوحه قرار دادن آموزه‌های اسلامی و مبانی علمی، مورد تأکید می‌باشد.»

این حکم به امضای ابوالفضل واحدی، معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، رسیده است.