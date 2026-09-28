سرپرست دفتر آموزش عالی غیردولتی وزارت علوم منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل واحدی، معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، با صدور حکمی جلال نظرزاده دینار را به عنوان سرپرست دفتر آموزش عالی غیردولتی وزارت علوم منصوب کرد.
در متن این حکم آمده است:
«نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجربیات مدیریتی ارزشمند جنابعالی، به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست دفتر آموزش عالی غیردولتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منصوب میشوید.
با توجه به نقش و جایگاه دفتر آموزش عالی غیردولتی در نظام آموزش عالی کشور، از جنابعالی انتظار میرود با توکل به خداوند سبحان، مدیریت آن دفتر را بر پایه قوانین، سیاستها و اصول حاکم بر برنامه هفتم پیشرفت به نحو شایسته به انجام رسانید.
در این مسیر، بهرهگیری از تمام ظرفیتها و توانمندیهای همکاران محترم دفتر آموزش عالی غیردولتی و تعامل سازنده با همه مجموعههای ذیربط، با سرلوحه قرار دادن آموزههای اسلامی و مبانی علمی، مورد تأکید میباشد.»
این حکم به امضای ابوالفضل واحدی، معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، رسیده است.
نظر شما