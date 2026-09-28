به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید محمدرضا رضی شامگاه دوشنبه در میزگردی با موضوع شکست امریکا در برابر ملت ایران در موکب جامعه سلامت استان قم در میدان شهید مفتح گفت: کسانی که سالها در اردوگاه انقلاب حضور داشته و به ولایت، انقلاب، اسلام و ایران تعلق دارند، باید نسبت به میزان انطباق نگاه خود با آرمانهای بنیانگذاران و رهبران انقلاب بازنگری کنند.
وی با بیان اینکه روایت فتح و نگاه تمدنی به انقلاب اسلامی در میان بخشی از جامعه کمرنگ شده است، افزود: نباید قدرت جمهوری اسلامی را صرفاً در چارچوب محاسبات مادی و معیارهای رایج قدرت در جهان تحلیل کرد.
این فعال سیاسی و کارشناس حوزه اقتصاد اسلامی با اشاره به سخنان رهبر انقلاب درباره جایگاه قدرت ایران در جهان، ادامه داد: تحلیل جایگاه جمهوری اسلامی تنها با شاخصهای متعارف سیاسی، نظامی، اقتصادی و امنیتی قابل توضیح نیست و باید مبنای این قدرت را در نوع نگاه انقلاب اسلامی به توحید و اتکا به خداوند جستوجو کرد.
رضی با بیان اینکه انقلاب اسلامی بر پایه اتکال به قدرت الهی شکل گرفت، گفت: در نگاه انقلاب اسلامی بالاترین قدرت عالم خداوند است و ملت ایران در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ انتخاب کرد که به این قدرت تکیه کند، عبد خدا باشد و این عهد را ادامه دهد.
قدرت انقلاب اسلامی را باید تمدنی دید
وی تصریح کرد: مهمترین استدلال در تبیین قدرت انقلاب اسلامی همین اتکا به خداوند است و ابعاد سیاسی، اقتصادی، امنیتی، فرهنگی و نظامی این قدرت را نیز میتوان از همین منظر مورد بررسی قرار داد.
این کارشناس با اشاره به تحولات تاریخی غرب جدید، اظهار کرد: حیات غرب مدرن از قرن پانزدهم میلادی و با پایان یافتن حضور تمدن اسلامی در اندلس وارد مرحله تازهای شد و پس از آن روند گسترش قدرت غرب به سمت سرزمینهای جدید، هندوستان، آفریقا و سپس شکلگیری ایالات متحده آمریکا ادامه یافت.
رضی گفت: پایان بقایای تمدن اسلامی در اندلس، آغاز مرحلهای از تحولات تاریخی بود که در ادامه با گسترش استعمار، بردهداری، شکلگیری امپراتوریهای جدید، استقلال ایالات متحده آمریکا در سال ۱۷۷۶ و سپس انقلاب صنعتی و تحولات ناشی از آن همراه شد.
وی ادامه داد: این روند در نهایت به جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم و شکلگیری نظم جدید جهانی انجامید و انقلاب اسلامی ایران نیز در مقطعی شکل گرفت که هم در عرصه تحولات سیاسی و هم در حوزه اندیشه، زمینه تغییر در نظم موجود جهان فراهم شده بود.
رضی با اشاره به جریانهای فکری غرب گفت: طی حدود ۳۰۰ سال نظریهپردازی در غرب، دیدگاههایی درباره اداره جهان بدون خدا و محوریت انسان شکل گرفت و انقلاب اسلامی در برابر این انگاره قرار گرفت.
انقلاب اسلامی گفتمان جدیدی ارائه کرد
وی با اشاره به دیدگاههای برخی فیلسوفان غربی درباره حذف خدا از مناسبات اجتماعی و سیاسی، بیان کرد: یکی از مهمترین چالشهای انقلاب اسلامی با جبهه تمدنی غرب، ارائه الگویی بود که نشان داد میتوان جامعه و نظام سیاسی را بر مبنای توحید، ولایت و آموزههای دینی اداره کرد.
این فعال سیاسی افزود: انقلاب اسلامی از سال ۱۳۵۷ تاکنون توانسته است این مسیر را استمرار دهد و همین استمرار موجب شده است جمهوری اسلامی در محاسبات جهانی به عنوان یکی از قدرتهای مهم مورد توجه قرار گیرد.
وی ریشه قدرت نظامی جمهوری اسلامی را نیز فراتر از تجهیزات و امکانات نظامی دانست و گفت: در این نگاه باید نقش ولایت و حضور مردم را در ساختار قدرت نظامی کشور مورد توجه قرار داد.
رضی درباره ابعاد پیروزی انقلاب اسلامی گفت: یکی از این ابعاد، عرصه گفتمانی و فرهنگی است و بعد دیگر به حوزه علمی مربوط میشود که در آن ایران در علوم مختلف از جمله نانو، هستهای و موشکی به پیشرفتهایی دست یافته است.
این کارشناس حوزه اقتصاد اسلامی ادامه داد: تقابل امروز را میتوان از منظری جنگ دانش با دانش دانست و این موضوع تنها به علوم متداول محدود نمیشود بلکه حوزههایی همچون فقه، اصول فقه، فلسفه، کلام، فهم قرآن، اقتصاد و دیگر علوم انسانی را نیز دربرمیگیرد.
اقتصاد انقلاب نیازمند فهم دقیقتری است
رضی با اشاره به بعد اقتصادی قدرت جمهوری اسلامی اظهار کرد: اقتصاد یکی از ابعادی است که در تحلیل قدرت انقلاب اسلامی کمتر مورد توجه قرار گرفته است و حتی بخشی از نیروهای انقلاب نیز تصویر روشنی از ظرفیت اقتصادی کشور در این چارچوب ندارند.
وی گفت حدود دو سال است مطالعهای درباره رفاه مردم ایران و مقایسه آن با وضعیت رفاهی مردم کشورهای دیگر در حال انجام است که هنوز به صورت مکتوب منتشر نشده و بر اساس یافتههای این مطالعه، با استفاده از شاخص رفاه عمومی و بررسی وضعیت شش یا هفت دهک نخست جامعه، میتوان درباره جایگاه رفاه اقتصادی مردم ایران بحث کرد.
این فعال سیاسی افزود: در این بررسی، وضعیت توده مردم در اقتصاد ایران با وضعیت عمومی مردم در کشورهایی مانند آمریکا و انگلستان مقایسه شده و بر اساس شاخصهایی که در این مطالعه مورد استفاده قرار گرفته، ایران در میان سطوح بالای رفاه اقتصادی قرار گرفته است.
وی با اشاره به عرصه نظامی نیز بیان کرد: تغییر راهبرد از جنگ کلاسیک و متکی بر تجهیزات به الگوهای نامتقارن و همچنین برخی دستاوردهای امنیتی، از دیگر ابعاد مورد توجه در تحلیل قدرت جمهوری اسلامی است.
رضی مردم را مهمترین پشتوانه و دستاورد انقلاب اسلامی دانست و گفت: در شرایطی که فساد و آسیبهای اخلاقی در بخشهایی از جهان گسترش یافته است، استمرار حضور مردم در صحنه یکی از مهمترین عناصر قدرت انقلاب اسلامی محسوب میشود.
مردم مهمترین پشتوانه انقلاب هستند
وی در ادامه با ترسیم برداشت خود از جبهههای درگیری جمهوری اسلامی، گفت: نباید تقابل موجود را صرفاً در چارچوب رویارویی با دولت آمریکا یا کشورهای عضو ناتو تعریف کرد و صهیونیسم بینالملل نقش محوریتری در این تقابل دارند.
رضی تأکید کرد: در این تحلیل، نباید مردم کشورهای غربی را با ساختارهای سیاسی و حاکمیتی آنها یکی دانست و باید میان ملتها و دستگاههای رسمی حکومتها تفاوت قائل شد.
وی با اشاره به تحولات تاریخی مرتبط با یهودیت و صهیونیسم، افزود: تقابل میان جریان حق و صهیونیسم سابقهای طولانی دارد و در دورههای مختلف تاریخی از دوران پیامبران تا عصر پیامبر اسلام، ائمه اطهار و دوره معاصر ادامه یافته است.
این فعال سیاسی، انقلاب اسلامی را یکی از مراحل این تقابل تاریخی دانست و گفت: جمهوری اسلامی در این چارچوب خود را بخشی از جبههای میداند که در برابر جریانهای سلطه ایستادگی کرده است.
وی با اشاره به جنگ اخیر افزود: جمهوری اسلامی در این رویارویی توانسته است ضربه مهمی به ساختار قدرتی که در برابر آن قرار گرفته وارد کند و این موضوع را باید در چارچوبی فراتر از یک درگیری صرفاً نظامی مورد ارزیابی قرار داد.
مواجهه اصلی در داخل نیز ادامه دارد
رضی بخش دیگری از سخنان خود را به تحولات داخلی اختصاص داد و گفت. یکی از چالشهای مهم، مواجهه با اسلام آمریکایی است، جریانی که ممکن است از ادبیات و نمادهای انقلابی استفاده کند اما در عمل به مسیری متفاوت از دیدگاه رهبری انقلاب منتهی شود.
وی ادامه داد: استفاده از نمادهایی مانند قرآن، نهجالبلاغه، چفیه و پوشش بسیجی به تنهایی نمیتواند معیار سنجش عملکرد جریانهای سیاسی باشد و باید نتیجه اقدامات و سیاستها را در عمل مورد توجه قرار داد.
این فعال سیاسی با انتقاد از برخی رویکردهای سیاسی در حوزه مذاکره با دشمنان جمهوری اسلامی اظهار کرد: برخی جریانها حتی پس از مخالفت رهبری با بعضی اقدامات، همچنان بر مذاکره و توافق با طرفهای خارجی تأکید کردهاند.
رضی مسائل اقتصادی کشور را نیز به این بحث مرتبط دانست و گفت: بخشی از مشکلات اقتصادی به غلبه رویکردهای لیبرالی در اقتصاد بازمیگردد و مسائلی همچون حذف ارز ترجیحی و رهاسازی نرخ دلار در همین چارچوب است.
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