جانسون: باید با اقدامات بی ثبات کننده ایران در منطقه مقابله کرد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «بوریس جانسون» وزیر امور خارجه انگلیس اظهار داشت که لازم است در برابر فعالیت های بی ثبات کننده ایران در منطقه مخالفت کرد، اما در عین حال از اصلاحات در این کشور حمایت می کنم.

جانسون گفت: ما دائما و در همه سطوح نگرانی خود را نسبت به فعالیت های بی ثبات کننده ایران ابراز می کنیم. ما به طور مداوم این مسئله را نه تنها در مذاکرات با ایرانی ها بلکه با متحدان و شرکایمان به منظور ادامه فشار بر ایران و مجبور کردن آن برای جلوگیری از چنین اقداماتی، مطرح می کنیم.

وی افزود: ایران قدرت بی ثبات کننده منطقه است، اما ما نه تنها باید در مقابل آن ایستادگی کنیم، بلکه در خصوص انجام اصلاحات در این کشور نیز باید اقدام کنیم و از اصلاح اقدامات ایران حمایت کنیم.

جانسون با اشاره به این که انگلیس همچنان به حمایت از توافق هسته ای با ایران ادامه می دهد، گفت: توافق هسته ای ایران ارزشمند است و نیاز به حمایت دارد. ما شرکای مان را متقاعد خواهیم کرد که آن را رها نکنند.