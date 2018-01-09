اظهار نظر سفارت چین در تهران درباره تصادف نفتکش حامل ایرانیان

به گزارش خبرنگار مهر، سخنگوی سفارت چین در ایران اعلام کرد دولت چین اهمیت بسیاری برای این فاجعه دریایی قائل است. جناب آقای «لی که چیانگ» نخست وزیر محترم چین و روسای شورای دولتی چین دستورات مهم را صادر کرده اند.

سخنگوی سفارت جمهوری خلق چین در ایران در متنی که اختصاصا در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده است، اظهار کرد: در شب ۶ ژانویه سال ۲۰۱۸ یک فروند نفتکش پانامایی با یک کشتی باری هنگ کنگ در فاصله ۱۶۰ مایل دریایی در شرق محل اتصال رودخانه "چانگ جیانگ" به دریا تصادف کردند که باعث حریق نفتکش و صدمه کشتی باری گردید و در حال حاضر تعدادی از ملوانان نجات یافته و تعدادی همچنان مفقود هستند.

در ادامه این متن آمده است: دولت چین اهمیت بسیاری برای این فاجعه دریایی قائل میباشند. جناب آقای لی که چیانگ نخست وزیر محترم چین و روسای شورای دولتی چین دستورات مهم را صادر کرده اند. همچنین وزارت امور خارجه چین سیستم اضطراری خود را فعال کرده است. وزارت حمل و نقل چین کار گروه ویژه ای را تعیین نموده که امور مدیریت بحران، نجات، کمک رسانی به کشتی مربوطه، بررسی حادثه و غیره را همزمان دنبال می کنند.

سخنگوی سفارت چین در تهران در پایان اظهار داشت: در حالیکه جزر و مد و وضعیت اقلیمی محل حادثه برای جستجو و نجات بسیار دشوار است اما دولت چین تا جایی که امکان دارد تلاش خواهد نمود تا به جستجو ادامه دهد. در حال حاضر طرف چین با تعداد ۱۳ فروند کشتی نجات و جستجو محدوده جستجو را افزایش داده اند که تا مساحت ۹۰۰ مایل مربع دریایی از محل حادثه را بطور شبانه روزی پوشش میدهند. صبح روز ۸ ژانویه یک جسد از دریا بیرون کشیده شد که هویت آن مشخص نیست.