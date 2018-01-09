وزیر دفاع آمریکا از ژاپن عذرخواهی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، در پی وقوع حوادث جزیره اوکیناوا طی روزهای اخیر، واشنگتن مجبور به عذرخواهی از توکیو شد.

بر اساس این گزارش، «ایتسونوری اونودرا» وزیر دفاع ژاپن ضمن خبر دادن از عذرخواهی رسمی آمریکا درخصوص حوادث رخ داده در اوکیناوا گفت: جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا در مورد فرود اضطراری (بالگرد) جنگنده آمریکایی توضیح داده و به خاطر شرایط پیش آمده عذرخواهی کرد.

وی افزود: آقای ماتیس گفت که کاملا شرایط را درک می کند و آن را جدی خواهد گرفت.

لازم به ذکر است رسانه های محلی ژاپن روز شنبه از فرود اضطراری یک فروند بالگرد نیروی دریایی آمریکا در ساحل شرقی جزیره اوکیناوا واقع در جنوب در این کشور خبر دادند.

گفته می شود این بالگرد متعلق به پایگاه هوایی نیروی دریایی آمریکا در اوکیناوا بوده است.

خبرگزاری «ان اچ کی» ژاپن در خصوص این حادثه اعلام کرده بود که هیچ یک از سرنشینان بالگرد مذکور در جریان این فرود اضطراری آسیب ندیده اند.

پیشتر در ۱۳ دسامبر سال گذشته میلادی نیز جدا شدن و سقوط درب یک بالگرد CH-۵۳ که مشغول پرواز بر بالای یک مدرسه ابتدایی در این جزیره بود منجر به بروز حادثه شد.