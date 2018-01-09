به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد که حداقل ۵۱۴ نفر در یمن به بیماری دیفتری مبتلا شده اند که ۴۸ نفر از آنها از زمان شیوع بیماری جان باخته اند.

این سازمان در بیانیه خود اعلام کرد: یمن بدترین شرایط انسانی در دنیا را سپری می کند به طوری که ۸ میلیون نفر در معرض قحطی قرار دارند.

سازمان بهداشت جهانی هشدار داد؛ انتشار دیفتری بسیاری خطرناکتر از بیماری وبا است زیرا آمار جان باختگان ناشی از آن روبه افزایش است.

شایان ذکر است که مردم یمن به علت یورش ددمنشانه و محاصره ظالمانه ائتلاف تحت سرکردگی آل سعود از گرسنگی و بیماری رنج می برند. جنگنده های این ائتلاف به عمد زیر ساخت های بهداشتی و تاسیسات حیاتی یمن را هدف قرار می دهند.