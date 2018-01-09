  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۹ دی ۱۳۹۶، ۲۱:۱۹

۵۱۴ نفر در یمن به بیماری دیفتری مبتلا شده اند

۵۱۴ نفر در یمن به بیماری دیفتری مبتلا شده اند

سازمان بهداشت جهانی با اشاره به ابتلای ۵۱۴ نفر در یمن به بیماری دیفتری از جان باختن شماری از مبتلایان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد که حداقل ۵۱۴ نفر در یمن به بیماری دیفتری مبتلا شده اند که ۴۸ نفر از آنها از زمان شیوع بیماری جان باخته اند.

این سازمان در بیانیه خود اعلام کرد: یمن بدترین شرایط انسانی در دنیا را سپری می کند به طوری که ۸ میلیون نفر در معرض قحطی قرار دارند.

سازمان بهداشت جهانی هشدار داد؛ انتشار دیفتری بسیاری خطرناکتر از بیماری وبا است زیرا آمار جان باختگان ناشی از آن روبه افزایش است.

شایان ذکر است که مردم یمن به علت یورش ددمنشانه و محاصره ظالمانه ائتلاف تحت سرکردگی آل سعود از گرسنگی و بیماری رنج می برند. جنگنده های این ائتلاف به عمد زیر ساخت های بهداشتی و تاسیسات حیاتی یمن را هدف قرار می دهند.

کد مطلب 4195599

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها