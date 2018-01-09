کشته شدن یک شهرک نشین صهیونیست براثر تیراندازی در جنوب نابلس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، رسانه های صهیونیستی از کشته شدن یک شهرک نشین صهیونیست در تیراندازی در شهرک «حلفات گلعاد» در نزدیکی نابلس در شمال کرانه باختری خبر دادند.

رسانه های اسرائیل پیش از این از زخمی شدن این شهرک نشین صهیونسیت براثر تیراندازی خبر داده بودند.

در پی این تیراندازی نظامیان رژیم صهیونیستی به صورت گسترده در منطقه مستقر شدند.

نظامیان رژیم صهیونیستی سه شنبه شب از تیراندازی به سوی نظامیان این رژیم در شمال کرانه باختری رود اردن خبر داده بودند.

در همین حال، گروه های فلسطینی با حمایت از عملیات نابلس، آن را تاکیدی بر پایبندی مردم فلسطین به گزینه مقاومت در رویارویی با توطئه های آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه موضوع فلسطین برشمردند.

جنبش حماس این عملیات را نتیجه اقدامات رژیم اشغالگر اسرائیل و تاکید بر گزینه مقاومت برای دفاع از قدس عنوان کرد.

جنبش جهاد اسلامی نیز عملیات نابلس را زمینه ساز گسترش انتفاضه و قدرت بیشتر خشم مردمی علیه رژیم صهیونیستی برشمرد.

گردان های المجاهدین نیز عملیات نیروهای مقاومت فلسطین در نابلس را واکنش قوی و بازدارنده به تصمیم ترامپ عنوان نمود.

جبهه مردمی برای آزادی فلسطین -فرماندهی کل- نیز عملیات فلسطینی ها در جنوب نابلس را تبریک گفت.