قطع ۱۱ اصله درخت کاج خشک در مخابرات شاهرود با مجوز انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم محمودیان در جوابیه به خبر «قطع درختان در مخابرات شاهرود/ شهرداری اظهار بی‌اطلاعی می‌کند» در این خبرگزاری، نوشت: مدیریت مخابرات شهرستان شاهرود، طی نامه‌ای به شماره ۹۰۷/۰۸/۹۴۰ مورخ ۹۶.۵.۲۳ به سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری شاهرود، درخواست بازدید متخصصان و نهایتاً ارائه طریق برای قطع ۱۱ اصله درخت کاج خشک شده در محوطه مأمورسرای مخابرات واقع در خیابان مولوی شاهرود را کرده است.

در اجابت این درخواست و پس از بازدید و کارشناسی توسط سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری شاهرود از محل و بر اساس صورتجلسه کمیسیون ماده هفت این سازمان در تاریخ ۹۶.۸.۲۱ که به امضای نماینده شورای اسلامی شهر شاهرود، سرپرست شهرداری و رئیس شورای سازمان پارکها و مدیرعامل کنونی سازمان پارکها و مدیرعامل وقت سازمان پارکها رسید، با قطع ۱۱ اصله درخت کاج خشک شده در محوطه مأمورسرای مخابرات موافقت شد که انجام آن در هفته گذشته رأساً توسط مأموران سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری شاهرود صورت گرفت.

تصاویر مکاتبه انجام شده و مصوبه کمیسیون ماده (قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز شهرها) که دلالت بر رعایت ترتیب قانونی و اطلاع کامل شورای اسلامی شهر شاهرود، سرپرست شهرداری و ریاست شورای سازمان پارکها و مدیرعامل سازمان پارکهای شهرداری شاهرود دارد، به پیوست تقدیم می گردد که عندالحاجت مورد استفاده قرار گیرد.

وقتی جای پرسشگر و پاسخ دهنده عوض می‌شود

خبرگزاری مهر استان سمنان بنا به رسالتی که دارد عیناً جوابیه مخابرات را منتشر کرده اما در ادامه لازم می داند توضیحاتی را بیان کند.

این خبرگزاری در خبری که هفته گذشته منتشر شد خبر از قطع ۱۱اصله درخت کاج در محدوده مهمانسرای مخابرات شاهرود داد که در آن زمان طی مصاحبه ای با مسئول فضای سبز شهرداری اینگونه نقل شد که قطع تعدادی درخت درمخابرات شاهرود دو ماه پیش مجوز کمیسیون ماده هفت را دریافت کرد اما اگر پس از آن درختی قطع شده باشد شهرداری در جریان نیست که این مطلب عیناً در خبر نقل شد و مدارک آن در خبرگزاری موجود است.

از سوی دیگر هیچ جای خبر مذکور نیامده که مخابرات بدون مجوز درختی را قطع کرده است در خبر مذکور ذکر شده عدم پاسخگویی مدیران مخابرات باعث ایجاد شائبه درباره قطع این درختان بدون مجوز شد که اگر همان روز نخست مسئولان مربوطه تا این حد خود را ملزم به پاسخگویی می دانستند همین توضیحات که امروز به صورت جوابیه ارسال شده، به صورت مصاحبه درج می شد و اصلا نیازی به ارسال پاسخ نبود اما متاسفانه سیستم اداری با عدم درک درست از کار رسانه ای وقتی خود را ملزم به پاسخگویی می بینند که بدانند موضوعی شکل جدی به خود می گیرد.