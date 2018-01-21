واکنش به انتشار «ته رزهای باستانی تنبور»/ این کتاب اولین نیست

به گزارش خبرنگار مهر، رضا علی‌آبادی نوازنده جوان ساز تنبور و نویسنده کتاب «مقام های باستانی تنبور» که اسفند ماه سال ۹۵ در دسترس مخاطبان قرار گرفت با ارسال یادداشتی از انتشار برخی از اظهارنظرهای حیدر کاکی نوازنده مطرح تنبور و نویسنده کتاب «ته رزهای باستانی تنبور» انتقاد کرد.

در متن یادداشت علی آبادی آمده است: «چگونه است که به راحتی هر حرفی می زنیم؟ چون اسم بزرگتری داریم؟ چون شهرت بیشتری داریم یا به واسطه نام استاد بزرگی چون علی اکبر مرادی هر کار که بخواهیم انجام می دهیم؟

کتاب اینجانب «مقام های باستانی تنبور» در اواخر سال ۱۳۹۵ با در نظر گرفتن دست باز «سل» (برای اولین بار) نگارش تمام مقام های مجلسی و مجازی را پوشش داد و این بنده رضا علی آبادی بودم که اجرای این وظیفه مهم را (باز هم به تأکید اولین بار) به عهده گرفته و زمان خود را هزینه کردم و درست به فاصله هشت الی نه ماه بعد در سال ۱۳۹۶ آقای حیدر کاکی با اسمی بسیار نزدیک به اسم کتاب بنده به نام «ته رزهای باستانی تنبور» این مقام ها را آوانگاری کردند و سپس مدعی شدند که این کتاب اولین کتابی است که... و در روز افتتاح خانه تنبور و رونمایی این کتاب به تمام اساتید از جمله استاد کلهر، استاد علیزاده و... این کتاب را هدیه دادند و گفتند بالاخره تمام مقام ها را آوانگاری کردیم.

آیا این موضوع صحت دارد؟ چطور خبرگزاری های که سال قبل خبر کتاب بنده را اطلاع رسانی کردند این خبر را پوشش دادند؟ و بنده چطور می توانم حق خود را باز بستانم؟ به واسطه استاد مرادی چه می توان گفت؟ و باز دیوار بلند بی اعتمادی قد علم می کند...

وقتی بزرگتری همه حقوق آنکه نام کوچکتر و بزرگای اسمی کمتری دارد به راحتی زیر پا می گذارد آیا جایی برای فعالیت می ماند؟ آیا امیدی برای کار کردن و ادای دین به موسیقی از نفس افتاده این جغرافیا هست؟ و من چگونه می‌توانم حق خود را بازستانم مادامی که دوستان، که به جد نمی توان دوست خواندشان و به طور قطع با کتاب بنده مواجه شدند و با اشراف به حی و حاضر بودن چنین کتابی دست به نگارش مجدد آن زدند. آری به راحتی حق من و امثال مرا پایمال می کنند... کجا و به که باید درد گفت؟»

گروه هنر خبرگزاری مهر آماده دریافت و انتشار توضیحات طرف مقابل این صحبت ها است.