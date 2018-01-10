ائمه جمعه، افسران بلندپایه خط اول مقابله با منافقین هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد محمدی گلپایگانی رییس دفتر مقام معظم رهبری صبح امروز چهارشنبه در آیین تودیع و معارفه روسای قدیم و جدید شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور اظهار کرد: ائمه جمعه همواره در صف اول دشمنی دشمنان قرار داشته اند و برای ائمه جمعه چه افتخاری بیش از اینکه شخصیت های بزرگی نظیر آیت الله دستغیب، شهید مدنی و شهید صدوقی جزء آن ها بوده اند.

وی افزود: آمریکا در چهل سال گذشته با تحریک اطرافیان، به راه انداختن جنگ، کودتای نوژه یک لحظه از دشمنی با ما دست برنداشته. آمریکا به طور عریان، با این نظام مقدس دشمنی دارد.

گلپایگانی تصریح کرد: باید مراقب نفوذ دشمن بود. این ها از هر طرف بتوانند نفوذ می کنند. البته آمریکایی ها سرشان امروز به سنگ خورده است. این ها در فتنه اخیر پیروزی را برای خود مسلم می دانستند.

وی ادامه داد: ائمه جمعه، افسران بلندپایه خط اول مقابله با آشوبگران و منافقین هستند. این نشان می دهد که انقلاب اسلامی آب در لانه موش ریخته و بیداری اسلامی در کشورهای مظلوم در حال رشد است.

گلپایگانی گفت: اکثر کسانی که در اعتراضات اخیر بودند، مشکل اقتصادی داشتند اما در این میان، اقلیتی هم سوار بر موج شد که بنابر فرمایش رهبری حسابشان از مردم جداست.

وی با اشاره به شعار نه غزه نه لبنان که در اغتشاشات اخیر سر داده شد، گفت: اگر ما در سوریه و غزه نمی جنگیدیم، مجبور بودیم در خیابان های تهران بجنگیم.

گلپایگانی ادامه داد: شما به عنوان امامان جمعه در هر نقطه ای که قرار دارید، لشکر فرهنگی عظیمی هستید که می توانید به کل کشور خط بدهید و مردم را به صلاح، درستی و تقوا راهنمایی و دعوت کنید.

وی تصریح کرد: آقایان محترم! خودتان را دست کم نگیرید؛ آنقدری که دشمنان ما را اذیت می کنند، آن ها به مراتب بیشتر از ما زجر می کشند و می گویند این انقلاب پدر ما را درآورده است.

گلپایگانی تاکید کرد: طبقه روحانیت و ائمه جمعه از قشر محروم جامعه هستند؛ دفترشان، مرکز مراجعه بی نوایان است و هر روز با مشکلات مردم مواجه اند.

وی خطاب به حاج علی اکبری گفت: پیش از انقلاب وقتی در قم به نماز جمعه می رفتیم، تعداد مردان گاهی به ۱۰ نفر هم نمی رسید و در بقیه شهرها هم اصلا نماز جمعه برگزار نمی شد. آن زمانی که این ارزش فراموش شده اسلام و تشیع؛ یعنی نماز جمعه آغاز شد، چیزی نداشت، اما امروز به آقای حاج علی اکبری می گویم که اسب زین شده ای در اختیار شما قرار دارد.

گلپایگانی تصریح کرد: خطبه های نماز جمعه باید کاملا پر محتوا باشد و باید بر معلومات کسی که به نماز جمعه آمده، اضافه کند که وظیفه در اختیار گذاشتن اطلاعات و معلومات به ائمه جمعه به عهده شورای سیاستگذاری است.

رییس دفتر رهبری تاکید کرد: شما(ائمه جمعه) سپاهیان امام زمان و افسران عالی رتبه رهبری هستید و رهبری برای تک تک شما دعا می کند و باید قدر خود را بدانید.