تجمیع پلاکها بهترین راهکار رهایی از بافت فرسوده/تشویق داوطلبان

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی رحمان زاده، شهردارمنطقه با بیان اینکه ۹۰ درصد از بافت فرسوده منطقه در ناحیه یک واقع شده است گفت : محلات شهید اسدی و صفا، میزان تعداد املاک فرسوده و بافت های ریزدانه با معابر کم عرض و املاک رها شده بسیاری دارد.

شهردار منطقه۱۳ با اشاره به اجرای طرح تجمیع املاک ریز دانه افزود: در این طرح مالکان املاک کوچک و به اصطلاح ریزدانه می توانند املاک خود را با یکدیگر تجمیع و یک آپارتمان چند طبقه بسازند و هر کدام به جای داشتن یک ملک کوچک ، آپارتمانی با متراژ بالا دریافت کنند .

به گفته رحمان زاده، طبق آمار برآورد شده معاونت شهرسازی در فاصله زمانی سال های ۱۳۹۰ تا کنون، حدود ۱۰ درصد از پروانه های صادره در بافت فرسوده تجمیعی بوده اند که این نشان دهنده استقبال خوب شهروندان از این طرح است.

وی ادامه داد: همکاری شهروندان می تواند پیامد های مثبتی برای بهبود وضع کالبدی این محله ها به همراه داشته باشدکه نتیجه این تلاش ­ها نوسازی با نرخ ۲۵ درصد در این منطقه است.

شهردارمنطقه۱۳ خاطر نشان کرد: آموزش چهره به چهره در زمینه مزیت های طرح تجمیع پلاک های فرسوده از دیگر اقدامات منطقه در راستای تجمیع پلاک های ریز دانه است.