به گزارش خبرنگار مهر، شهاب آقابگلویی در نشست خبری رونمایی از نرم‌افزار اورژانس کشور گفت: سازمان اورژانس کشور از حدود ۲سال پیش به موضوع اورژانس پیش بیمارستانی نگاه ویژه‌ای داشته است و همین امر سبب شد به تکنولوژی‌های روز دنیا در این زمینه بیش‌تر توجه کند.

وی افزود: در حال حاضر ۱۴دانشگاه توانسته‌اند فرم های کاغذی را از سیستم اورژانس خود حذف کنند که این خود دستاورد بزرگی به شمار می‌رود.

رییس اداره ارتباطات و فناوری سازمان اورژانس تهران ادامه داد: ما برای اینکه بتوانیم لوکیشن تماس گیرنده ها را دریافت کنیم از اپراتورها درخواست کردیم زیرا ضرورت این امر در اورژانس احساس می‌شد اما اپراتورها به دلایل امنیتی این درخواست را نپذیرفتند به همین دلیل سازمان اورژانس نرم افزاری را طراحی کرد که افراد هنگام نیاز به اورژانس با استفاده از این نرم افزار محل خود را مشخص و درخواست اورژانس بدهند.

بگلویی‌اظهار کرد: هنگام تماس، فرد مددجو با نیروهای اورژانس، آدرس محل برای اورژانس ارسال می شود و پس از تایید فرد، نیروهای اورژانس به آنجا اعزام خواهند شد.

وی ادامه داد: دریافت آدرس از افرادی که قدرت تکلم خود را به دلیل شوک یا مصدومیت از دست دادند یا به علت معلولیت قادر به اعلام آدرس نیستند، توسط این نرم‌افزار امکان‌پذیر شده است.

بگلویی‌ در آخر گفت: در ابتدای رجیستر شدن نرم‌افزار، ثبت برخی اطلاعات و سوابق پزشکی و بیماری‌های زمینه‌ای اجباری است که این اطلاعات همزمان با آدرس محل حادثه برای همکاران ۱۱۵ ارسال می‌شود که همین ویژگی‌ها منجر می‌شود آمبولانس با آمادگی و سرعت بیش‌تری به محل برسد.