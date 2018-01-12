ساخت «بیگ بنگ؛ جایی برای پسرها نیست» منتفی شد/ فیلمنامه ضعیف بود

روح الله خوشکام تهیه کننده سینما در گفتگو با خبرنگار مهر درباره فیلم «ساحل امن» به کارگردانی کرامت پورشهسواری بیان کرد: دیگر به فکر اکران این اثر سینمایی نیستیم و نمی خواهیم آن را به نمایش بگذاریم زیرا این فیلم سیاسی درباره انتخابات و کشمکش های بین حسن روحانی و محمدباقر قالیباف در زمان انتخابات بود و با توجه به اینکه دیگر از زمان آن گذشته است از اکران صرف نظر کردیم اما در نظر داریم این فیلم را به تلویزیون بفروشیم تا از صدا و سیما پخش شود.

این تهیه کننده با اشاره به دیگر اثرش با عنوان «بیگ بنگ؛ جایی برای پسرها نیست» بیان کرد: ساخت این فیلم به طور کلی منتفی شد زیرا فیلمنامه خوبی نداشت و متوجه شدیم حتی با بازنویسی هم نمی توان این فیلمنامه ضعیف را سامان داد.

خوشکام در پایان با بیان اینکه در نظر دارد یک فیلم الف ویژه بسازد، عنوان کرد: این فیلم یک اثر دفاع مقدسی است که می خواهیم بعد از عید نوروز و یا در فصل تابستان آن را بسازیم.