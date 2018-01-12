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۲۲ دی ۱۳۹۶، ۹:۵۲

روح الله خوشکام به مهر گفت:

ساخت «بیگ بنگ؛ جایی برای پسرها نیست» منتفی شد/ فیلمنامه ضعیف بود

ساخت «بیگ بنگ؛ جایی برای پسرها نیست» منتفی شد/ فیلمنامه ضعیف بود

به گفته روح الله خوشکام تهیه کننده سینما، ساخت «بیگ بنگ؛ جایی برای پسرها نیست» به دلیل فیلمنامه ضعیف آن منتفی شد.

روح الله خوشکام تهیه کننده سینما در گفتگو با خبرنگار مهر درباره فیلم «ساحل امن» به کارگردانی کرامت پورشهسواری بیان کرد: دیگر به فکر اکران این اثر سینمایی نیستیم و نمی خواهیم آن را به نمایش بگذاریم زیرا این فیلم سیاسی درباره انتخابات و کشمکش های بین حسن روحانی و محمدباقر قالیباف در زمان انتخابات بود و با توجه به اینکه دیگر از زمان آن گذشته است از اکران صرف نظر کردیم اما در نظر داریم این فیلم را به تلویزیون بفروشیم تا از صدا و سیما پخش شود.

این تهیه کننده با اشاره به دیگر اثرش با عنوان «بیگ بنگ؛ جایی برای پسرها نیست» بیان کرد: ساخت این فیلم به طور کلی منتفی شد زیرا فیلمنامه خوبی نداشت و متوجه شدیم حتی با بازنویسی هم نمی توان این فیلمنامه ضعیف را سامان داد.

خوشکام در پایان با بیان اینکه در نظر دارد یک فیلم الف ویژه بسازد، عنوان کرد: این فیلم یک اثر دفاع مقدسی است که می خواهیم بعد از عید نوروز و یا در فصل تابستان آن را بسازیم.

کد مطلب 4196504
زهرا منصوری

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