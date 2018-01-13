جانفشانی شهیدان آتش نشان درحادثه پلاسکونشان از عشق درونی آنها بود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن خلیل آبادی، پیش از ظهر شنبه به مناسبت سالگرد حادثه آتش سوزی پلاسکو ضمن دیدار خانواده۲ تن از شهیدان آتشنشان این حادثه که با حضور سید احمد صفوی، شهردار منطقه ۲۰ تهران، مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری تهران طی سخنانی اظهار داشت: حداقل کاری که از ما ساخته است همدلی و همراهی با خانواده شهیدان آتش نشان است و باید بگوییم که آتش نشانی یکی از مشاغلی است که در ذات آن ایثار گری نهفته است و برای کشور از اهمیت مضاعفی برخوردار است.

خلیل آبادی افزود: جان فشانی آتش نشانان عزیز در فاجعه پلاسکو سبب شد افراد عادی آسیب کمتری ببینند و ساختمانی با چند طبقه و چند صد انسان را به سختی تخلیه کردند و از پیشرفت آتش تا جایی که ممکن بود جلوگیری کردند و حداقل خسارت را در آنجا داشتیم که نشان گر تلاش بی وقفه آتش نشانان بود که این کار یک ذوق و انگیزه درونی می خواست که این عزیزان داشتند.

وی با بیان اینکه شهدای جنگ تحمیلی نیز با حضور در جبهه جنگ انگیزه های مادی برایشان مطرح نبود و به عشق میهن و برای دفاع از کشور و مردم به نبرد می رفتند گفت: شهیدان آتش نشان نیز در این حادثه ثابت کردند که با عشق این شغل را انتخاب کرده اند و انگیزه های مادی و مالی برایشان اهمیتی نداشته است و این گونه بود که به درجه رفیع شهادت نائل شدند.

عضو شورای اسلامی شهر تهران در پایان گفت: امیدواریم آتش نشانان مثل همیشه در کم ترین فرصت به یاری هموطنان بشتابند و باید بگوییم که آتش نشانی ما سرفراز است و در انجام وظایف و ایثارگری ها همیشه پیش قدم است و لازم به ذکر است که متاسفانه در تهران ساختمان های ناایمن زیاد است و باید در صدد ایمنی این ساختمان ها بر آمد تا حادثه تلخ دیگری رقم نخورد.