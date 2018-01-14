مضرات نمک پاشی جاده ها در زمستان برای چاه های آب آشامیدنی

به گزارش خبرنگار مهر، دانشمندان بعد از آزمایش میزان نمک موجود در آب دریاچه ها و رودخانه های منطقه بالتیمور آمریکا دریافتند میزان سدیم (نمک) در طول چند دهه گذشته افزایش یافته است.

ژول اسنودگرس، سرپرست تیم تحقیق از سازمان حفاظت از حیات وحش و ماهی ها در دانشگاه ویرجینیا تکنولوژی، در این باره می گوید: «شیوه های فعلی مدیریت جریان های آب به طورکامل موجب توقف رسیدن مواد شیمیایی به رودخانه ها نمی شود و ما شاهد آلودگی آب ها به مواد شیمیایی هستیم.»

وی در ادامه می افزاید: «منابع آب شهری نیز به این مواد شیمیایی آلوده شده و برای کاهش میزان سدیم و کلرید قبل از توزیع ان در شهر نیاز به تصفیه هست.»

میزان بیش از حد نمک در آب چاه ها می تواند برای نوشیدن، بخصوص برای افرادی که باید رژیم غذایی کم سدیم داشته باشند، خطرناک باشد.

علاوه بر این طبق گزارش محققان، آب های جاری آلوده به نمک می توانند به حیات وحش هم آسیب برسانند. به گفته اسنودگرس، «گویا این حیوانات را در بیابان قرار می دهیم، چراکه آنها قادر به تنظیم نمک بدن شان نیستند.»

به گفته کارشناسان، در صورت ادامه افزایش میزان نمک در آب های شیرین، بسیاری از ماهی ها و دوزیستان دیگر نمی توانند تولیدمثل کنند و از بین می روند چراکه بدن شان قادر به تنظیم شدن با این تغیرات نیست.