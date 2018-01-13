دانشجویان و دانش آموختگان باید بتوانند علم را به ثروت تبدیل کنند

به گزارش خبرنگار مهر، فرزان قالیچی عصر امروز شنبه در حاشیه مراسم انعقاد تفاهم نامه با دانشگاه شهید مدنی با تکیه بر اهداف و رسالت این دانشگاه گفت: رسالت دانشگاه جامع علمی کاربردی تربیت نیروهای کاربلد، متخصص و مهارتی مورد نیاز کشور می باشد و قدر مسلم تأسیس این دانشگاه یکی از بهترین تصمیم های حوزه آموزشی کشور بوده است.

وی با اظهار بر اینکه در طول ربع قرن فعالیت دانشگاه جامع علمی کاربردی، گاهی این دانشگاه از اهداف و رسالت اصلی خود دور شده است، ادامه داد: اما با این حال، تیم مدیریت جدید با ریاست دکتر امید تمام توان خود را برای بازگرداندن این دانشگاه به مسیر اصلی به کار گرفته است و در این راستا شاهدیم که در ۲ سال اخیر، مراکز آموزشی از لحاظ کیفی پیشرفت های قابل توجهی داشته اند.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان با تکیه بر فعالیت های انجام شده دانشگاه در طول ی کسال گذشته ابراز داشت: مراکز آموزشی با استفاده از پتانسیل ها و امکانات خود در امر آموزش های مهارتی و رسیدن به اهداف والای دانشگاه در تلاش هستند و هدف از انعقاد تفاهم نامه های همکاری با دیگر دانشگاه های استان این است که بتوانیم امکانات و تجهیزات مراکز آموزشی را در اختیار دانشگاه های استان قرار دهیم تا در آموزش های مهارتی به دانشجویان و دانش آموختگان گام برداریم و به عنوان اولین دانشگاهی باشیم که در راستای طرح رئیس جمهور و تأکید ایشان بر توانمندسازی دانش آموختگان دانشگاهی عمل کنیم.

وی با تأکید بر اینکه باید آموزش های مهارتی به گونه ای باشد که دانشجویان و دانش آموختگان بتوانند علم را به ثروت تبدیل کنند، ادامه داد: تمام همّ و غمّ دانش آموختگان ما باید یادگیری آموزش های مهارتی باشد و نباید بعد از دانش آموختگی مشکل کار داشته باشند. و امیدواریم این طرح فارغ از هرگونه شانتاژ خبری و مشکل موردی، برای جامعه هدف مفید واقع شود تا بتوانیم این طرح را به دیگر استان ها نیز انتقال دهیم.

شایان ذکر است که ارتقای سطح آموزشی مهارتی دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، استفاده از پتانسیل های طرفین تفاهم نامه به منظور توسعه آموزش های مهارتی و اشتغالزایی، شناسایی هر چه بیش تر پتانسیل های طرفین تفاهم نامه برای ارائه خدمات به اعضای هیئت علمی، مدرسان، دانش آموختگان و دانشجویان از طریق بازدیدها، تهیه و تدوین بسته های آموزشی مهارتی، نشست های تخصّصی و...، ارائه الگوی مناسب توسعه آموزش های مهارتی و ارائه برنامه کارآموزی به شیوه نوین از طریق تعامل دانشگاه های زیر مجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از جمله موضوعات این تفاهم نامه بود.