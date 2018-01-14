به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری هرمزگان، فریدون همتی در نشست کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان هرمزگان با بیان اینکه از بانک‌های هرمزگان انتظار دارم در مجموعه کشوری خود جزء ۱۰ بانک برتر در میان استان‌های کشور باشند، عنوان کرد: بانک‌ها نقش اصلی را در رونق تولید و ایجاد اشتغال در کشور دارند و محور توسعه و حرکت به سمت رونق واحدهای تولیدی و ایجاد اشتغال در استان نیز بانک‌ها هستند.

وی ادامه داد: بانک‌ها به عنوان خط مقدم اقتصاد مقاومتی در کشور شناخته می‌شوند که با مدیریت و هدایت درست تسهیلات به سمت سرمایه‌گذاران می‌توانند نقش بی‌بدیلی در رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی داشته باشند.

استاندار هرمزگان با بیان اینکه کارگروهی برای پیگیری وصول مطالبات بانک‌ها از بدهکاران بدحساب در هرمزگان تشکیل خواهد شد، افزود: همان گونه که به منظور تقویت و حمایت از واحدهای تولیدی و رفع مشکلات سرمایه‌گذاران کارگروهی تشکیل شده، برای پیگیری مطالبات بانک‌ها از بدهکاران بدحساب نیز کارگروهی تشکیل خواهد شد و بانک‌ها موظف هستند که لیست بدهکارن بدحساب خود را به استانداری ارائه کنند.

همتی از بانک‌ها خواست در صورت واگذاری تسهیلات به واحدهای تولیدی، آنها را حمایت کنند، تصریح کرد: در صورت پرداخت تسهیلات به خش خصوصی برای سرمایه‌‎گذاری در استان، بانک‌ها باید خود را شریک تجاری آنها بدانند و تا حد توان با بخش خصوصی همکاری لازم به منظور اجرای پروژه‌ها داشته باشند و از آنها حمایت کنند.

وی اضافه کرد: بانک‌ها می‌توانند با ارائه مشاوره‌های گوناگون به بدهکاران خود آنها را در موفقیت و رونق اقتصادی یاری کنند تا آنها نیز بتوانند بدهکاری خود را به موقع به بانک‌ها پرداخت کنند.

استاندار هرمزگان تاکید کرد: باید واحدهای تولیدی که قابلیت احیای مجدد را دارند، احیا و از توان آنها برای ایجاد اشتغال در استان استفاده کرد و این مهم به غیر از با همکاری بانک‌ها و بخش خصوصی میسر نخواهد شد.

همتی با بیان اینکه در جامعه باید فرهنگ و وجدان اجتماعی برای پرداخت به موقع بدهی وجود داشته باشد، اظهار داشت: اگر بدهکاران وجدان اجتماعی بیداری داشته باشند مطمئنا در پرداخت بدهی خود به بانک‌ها تاخیر نخواهند کرد.

وی با بیان اینکه باید فضایی در جامعه به وجود آید که بخش خصوصی به تولید روی آورد، خاطرنشان کرد: اگر بخش خصوصی به تولید روی آورد و تولید شکل گیرد این تولید به پشتیبان پول ملی تبدیل خواهد شد.