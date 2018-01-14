محور شهرکرد - شلمزار جاده مرگبار/ ۲۲ نفر کشته شدند

خبرگزاری مهر - گروه استان ها: چهارمحال و بختیاری یکی از استان های جنوب غربی کشور است که در ارتفاعات زاگرس قرار گرفته است.

شرایط کوهستانی این استان سبب شده است که جاده ها دارای نقاط حادثه خیز و پیچ و خم های بیشمار باشد. اگرچه تلاش های بسیار زیادی برای توسعه جاده های این استان طی سال های گذشته انجام شده است اما همچنان بسیاری از جاده ها نیازمند توسعه و چهار خطه شدن هستند.

جاده شهرکرد - شلمزار یکی از پر ترددترین جاده های چهارمحال و بختیاری به شمار می رود که همچنان دو خطه است و ضرورت دارد هر چه سریع تر این جاده چهار خطه شود.

هر ساله حوادث ناگواری در این جاده رخ می دهد که اگر چهار خطه باشد از رخ دادن بسیاری از تصادفات جلوگیری می شود.

از ابتدای سالجاری تاکنون در این جاده در پی وقوع تصادفات ۲۲ نفر کشته و ۸۷ نفر مجروح شدند. فوت خانواده پنج نفری که از این تعداد سه نفر کودک بودند حادثه بسیار تلخ این جاده در سالجاری بوده است.

رانندگی در این محور به علت افزایش تردد خودروها بسیار سخت و خطر آفرین است یکی از رانندگان چهارمحالی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه محور ارتباطی شهرکرد - شلمزار یکی از پر تردد ترین محور های استان چهارمحال و بختیاری به شمار می رود، عنوان کرد: رانندگی در این محور به علت افزایش تردد خودروها بسیار خطر آفرین است.

طاهریان تاکید کرد: توسعه این محور ارتباطی ضروری است و باید تلاش شود که این جاده چهار خطه شود.

وی تاکید کرد: تعداد خودروها در منطقه افزایش یافته و باید تلاش شود که جاده و محورهای استان چهار خطه شوند.

این راننده فرخ شهری بیان کرد: تردد کامیون ها در محور شهرکرد - شلمزار افزایش یافته است و از آنجا که کامیون ها با سرعت پایین در این جاده تردد می کنند موجب شده سبقت خودروهای سواری افزایش یابد و تصادفات در این محور افزایش یابد.

وی ادامه داد: مسئولان باید در مسیر چهار خطه سازی این محور با تمام تلاش حرکت کنند.

به علت وقوع تصادف در محور شهرکرد - شلمزار ۲۲ نفر کشته و ۸۷ نفر مجروح شدند رئیس پلیس راه چهارمحال و بختیاری نیز در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: در سالجاری به علت وقوع تصادف در محور شهرکرد - شلمزار ۲۲ نفر کشته و ۸۷ نفر مجروح شدند.

رحمت الله نجفی ادامه داد: از ابتدای سالجاری تاکنون در محور شهرکرد - شلمزار۱۴۰ تصادف رخ داده است که از این تعداد ۶۸ تصادف خسارتی بوده است.

رئیس پلیس راه چهارمحال و بختیاری بیان کرد: ماهانه بیش از ۳۰۰ هزار تردد از محور شهرکرد - شلمزار ثبت می شود و این محور یکی از مهمترین محور های پر ترافیک استان چهارمحال و بختیاری به شمار می رود.

وی با اشاره به به نصب دوربین های ثبت تخلف در این محور، تاکید کرد: دوربین های ثبت تخلف به صورت میانگین ماهانه بیش از ۳۰ هزار تخلف ثبت می کنند.

۳۵ درصد تصادفات چهارمحال و بختیاری در محور شهرکرد - شلمزار رخ می دهد

رئیس پلیس راه چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: ۳۵ درصد تصادفات چهارمحال و بختیاری در محور شهرکرد - شلمزار رخ می دهد.

وی بیان کرد: ۲۰ درصد تخلفات به بخش سبقت غیر مجاز در این محور مربوط می شود.

رئیس پلیس راه چهارمحال و بختیاری در ادامه با اشاره به اینکه میزان ترافیک در این محور افزایش یافته است، بیان کرد: باید مشکلات و موانع سد راه چهار خطه سازی این محور رفع شود و پروژه چهار خطه سازی این پروژه اجرایی شود تا شاهد حوادث ناگوار در این جاده نباشیم.

پروژه چهار خطه سازی محور شهرکرد - شلمزار دارای مشکلات تملک اراضی است مدیر توسعه و ساخت راه های چهارمحال و بختیاری نیز در این خصوص اظهار داشت: مشکلات تملک اراضی موجب شده است پروژه چهار خطه سازی محور شهرکرد - شلمزار با مشکل مواجه شود.

حسینعلی مقصودی بیان کرد: مشکلات تملک اراضی برای جاده سازی در منطقه سه راهی شمس آباد تا سه راهی امیرآباد محور شهرکرد - شلمزار موجب کندن شدن اجرای پروژه چهارخطه سازی این پروژه شده است.

وی بیان کرد: محور شهرکرد - شلمزار از مهمترین محور های پر تردد استان چهارمحال و بختیاری به شمار می رود که چهار خطه سازی این پروژه در دستور کار مسئولان این استان قرار گرفته است.

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