مقابله با مزاحمان در ویندوز ۱۰ ساده تر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، تازه ترین نسخه آزمایشی ویندوز ۱۰ موسوم به Insider Preview Build ۱۷۰۷۴ برای بارگذاری در اختیار کاربران خاص این سیستم عامل که عمدتا از توسعه دهندگان و برنامه نویسان حرفه ای هستند قرار گرفته است.

یکی از امکانات جدید نسخه یادشده ساعات آرام یا Quiet Hours است که شباهت زیادی به قابلیت مزاحم نشوید یا Do Not Disturb رایانه های مک دارد و با استفاده از آن می توان ساعاتی از روز را صرفا به دریافت و مشاهده پیام ها و اعلان های افراد و برنامه های دارای اولویت اختصاص داد.

قابلیت یادشده همچنین به طور خودکار در زمان اجرای بازی های ویدئویی فعال می شود تا کاربران در زمان بازی کردن پیام های هشدار مزاحم که تمرکزشان را بر هم می زند، دریافت نکنند.

در این نسخه آزمایشی برخی امکانات دیگر و از جمله ابزار خاص دستور زبان برای تسهیل و بهبود مطالعه مطالب در وب سایت ها و درک آنها در نظر گرفته شده است. همچنین برخی به روزرسانی ها در مرورگر اینترنتی Microsoft Edge برای تسهیل مشاهده برخی فایل ها و از جمله فایل های پی دی اف صورت گرفته است. پشتیبانی صوتی از کتاب های الکترونیک EPUB یکی دیگر از این تغییرات است. علاوه بر این قابلیت های تازه ای برای انتقال فایل ها از طریق سیستم Near Share در نظر گرفته شده است.