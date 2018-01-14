«رازهای جدایی: سینمای اصغر فرهادی» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «رازهای جدایی: سینمای اصغر فرهادی» نوشته سعید عقیقی به تازگی توسط انتشارات روزنه منتشر شده است.

این کتاب در فصل ابتدایی در قالب کلیات، راه‌های تکامل فیلم‌سازی فرهادی را بررسی می‌کند و سپس با تاکید بر حرکت ساختار کلاسیک بر بستری واقع‌گرایانه در ۷ فیلم سینمایی فرهادی طی ۷ فصل، رابطه‌ چند وجهی فرمول‌های کلاسیک و الگوهای واقع‌گرایی را می‌کاود.

عکس روی جلد کتاب، اثر حبیب مجیدی است و مجری طرح چاپش نیز محمدعلی حیدری است.

درباره این کتاب می خوانیم:

واقع‌گرا یا کلاسیک؟ مساله این است. آیا شایسته است که مدام از تفاوت واضح این دومکتب سخن بگوییم یا در جست‌وجوی امکان هم‌آمیزی‌ِشان به فیلم‌ها رجوع کنیم؟ چه خواهد شد اگر قهرمان مفلوک یک فیلم واقع‌گرایانه در معمایی هیچکاکی گرفتارشود؟ یا چه خواهد شد اگر معمای مرگ زنی حل شود و معمای زندگی دیگران لاینحل بماند؟ چه می‌شود اگر معنای تجاوز و هویت متجاوز، انگیزه‌ی انتقام را تغییر دهد، و چه می‌شود اگر رازهای جدایی، بیش از دلایل پیوند اهمیت داشته باشد؟ چه می‌شود اگر معمایی کلاسیک بر زمینه‌ داستانی واقع‌گرا روایت شود، و چه خواهد شد اگر محور این جست‌وجو، سینمای اصغر فرهادی باشد؟

این کتاب با ۲۳۰ صفحه و قیمت ۲۲ هزار و ۵۰۰ تومان منتشر شده است.