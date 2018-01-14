۱۲تن مواد مخدر در کهنوج کشف شد/دستگیری ۱۲۰ قاچاقچی عمده مواد مخدر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کرمان، مجید سیمی با بیان اینکه استان کرمان به دلیل موقعیت جغرافیایی در خط مقدم مبارزه با قاچاق مواد مخدر قرار دارد، اظهار داشت: در راستای مبارزه بی امان با سوداران مرگ از ابتدای سال جاری ۱۲۰ قاچاقچی عمده مواد مخدر دستگیر و با دستور قضائی روانه زندان شده اند.

وی گفت: در عملیات های مختلفی که از ابتدای سال جاری از سوی سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان و همچنین جان بر کفان نیروی انتظامی انجام شده بیش از ۱۱۵ خودرو به همراه مقادیر زیادی سلاح و مهمات از قاچاقچیان عمده مواد مخدر کشف و ضبط شده است.

سیمی با هشدار به اینکه عزم دستگاه قضائی در برخورد با سوداگران مرگ جدی است، افزود: از ابتدای سال جاری بالغ بر ۴۰ میلیارد ریال وجه نقد از حساب های سرکردگان باندهای قاچاق مواد مخدر به جرم پولشویی بلوکه شده است.

سیمی عنوان کرد: در حال حاضر افراد خاطی که در زمینه پول شویی با قاچاقچیان مواد مخدر همکاری داشته اند دستگیر و روانه زندان شده اند.

وی در خصوص برخورد با خرده فروشان مواد مخدر اظهار داشت: از ابتدای سال جاری ۷۴ مکان عرضه و توزیع مواد مخدر در سطح شهرستان مورد شناسایی قرار گرفته است که تمامی این اماکن با دستور مقام قضائی پلمب و تعداد زیادی خرده فروش مواد مخدر در این رابطه دستگیر شده اند.