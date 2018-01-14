مشکل موسسات اعتباری حل نشده/ به روحانی اطلاعات غلط می دهند

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی شهریاری نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در تذکر شفاهی با بیان اینکه در شرایط کنونی افزایش قیمت حامل های انرژی به صلاح نیست و باعث فشار بر مردم می شود، اظهارداشت: افزایش قیمت حامل های انرژی حتی به میزان کم باعث افزایش قیمت تمام شده کالاها و خدمات می شود.

وی همچنین با اشاره به تداوم مشکلات مربوط به موسسات مالی و اعتباری گفت: مشکل موسسات اعتباری هنوز حل نشده و مرتب به ما شکایت می شود و اطلاعاتی هم که به آقای رئیس جمهور می دهند، اطلاعات واقعی نیست.

این نماینده مجلس همچنین به افزایش قیمت دلار اشاره کرد و افزود: این افزایش بر روی بسیاری از کالاها تاثیرگذاشته و حتی برای مرزنشینان نیز باعث مشکلات جدی شده است. چرا که بسیاری از ارزاق آنها از مرز وارد می شود.

شهریاری درباره آمارهای اعلامی از سوی دولت درباره میزان اشتغال نیز گفت: در این ۶ سال به اندازه ۱۰ هزار شغل نیز ایجاد نشده در حالی که استان سیستان و بلوچستان باید به تنهایی به اندازه کل آماری که مسئولان اعلام می کنند دارای شغل می شد.