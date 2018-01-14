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۲۴ دی ۱۳۹۶، ۱۴:۵۷

در جشنواره بین‌المللی فارابی؛

انجمن مدیریت ایران، به‌عنوان انجمن علمی برتر معرفی شد

انجمن مدیریت ایران، به‌عنوان انجمن علمی برتر معرفی شد

در جشنواره بین‌المللی فارابی، انجمن مدیریت ایران، به‌عنوان انجمن علمی برتر معرفی شد.

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر و به نقل از روابط‌عمومی بانک‌پاسارگاد، این جشنواره با حضور دکتر روحانی رییس‌جمهور، دکتر غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، معاون علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و جمعی از ادبا، پژوهشگران، مدیران و اندیشمندان برگزار شد.

در این جشنواره انجمن مدیریت ایران به ریاست دکتر قاسمی به‌عنوان انجمن علمی برتر، از میان بیش از ۳۷۷ انجمن علمی، به‌سبب اقدامات شایسته و تلاش‌های مؤثر در عرصه دانش، پژوهش، توسعه و تعالی علوم‌انسانی، موفق به دریافت لوح تقدیر و تندیس شد.

گفتنی است جشنواره بین‌المللی فارابی، ویژه تحقیقات علوم انسانی و اسلامی توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به صورت سالانه برگزار می‌شود. موضوع جشنواره، تحقیقات حوزه علوم انسانی و اسلامی است.

در این جشنواره در کنار حوزه «آثار پژوهشی»، حوزه‌های دیگری مانند تصحیح متون تاریخی، ادبی، فلسفی و...، نظریه‌پردازی و نقادی، ترجمه یا مترجم برتر و تأثیرگذار در حوزه اهداف جشنواره، پیشکسوت علوم انسانی، شخصیت‌های پیشرو در حوزه علوم انسانی، انجمن علمی برتر و فصلنامه‌ علمی پژوهشی برتر نیز مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

کد مطلب 4199357

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