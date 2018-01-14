به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر و به نقل از روابطعمومی بانکپاسارگاد، این جشنواره با حضور دکتر روحانی رییسجمهور، دکتر غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، معاون علمی و فناوری ریاستجمهوری و جمعی از ادبا، پژوهشگران، مدیران و اندیشمندان برگزار شد.
در این جشنواره انجمن مدیریت ایران به ریاست دکتر قاسمی بهعنوان انجمن علمی برتر، از میان بیش از ۳۷۷ انجمن علمی، بهسبب اقدامات شایسته و تلاشهای مؤثر در عرصه دانش، پژوهش، توسعه و تعالی علومانسانی، موفق به دریافت لوح تقدیر و تندیس شد.
گفتنی است جشنواره بینالمللی فارابی، ویژه تحقیقات علوم انسانی و اسلامی توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به صورت سالانه برگزار میشود. موضوع جشنواره، تحقیقات حوزه علوم انسانی و اسلامی است.
در این جشنواره در کنار حوزه «آثار پژوهشی»، حوزههای دیگری مانند تصحیح متون تاریخی، ادبی، فلسفی و...، نظریهپردازی و نقادی، ترجمه یا مترجم برتر و تأثیرگذار در حوزه اهداف جشنواره، پیشکسوت علوم انسانی، شخصیتهای پیشرو در حوزه علوم انسانی، انجمن علمی برتر و فصلنامه علمی پژوهشی برتر نیز مورد ارزیابی قرار میگیرد.
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