تشریح مراسم استقبال و خاکسپاری پیکر شهید انبارکی در تنگستان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی بادروح ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مراسم تشییع و تدفین شهید والامقام حمید انبارکی در شهرستان تنگستان با حضور هیئات مذهبی و اقشار مختلف مردم شهیدپرور شهرستان تنگستان برگزار خواهد شد.

رئیس شورای هیئات مذهبی شهرستان تنگستان افزود: مراسم استقبال از پیکر مطهر شهید ۲۵ دی ۹۶ ساعت ۷ و ۳۰ دقیقه از فرودگاه بین المللی بوشهر تا مسجد حضرت قائم (عج) برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: مراسم وداع با پیکر شهید والامقام ساعت ۱۹ همان روز در مصلی شهر اهرم با سخنرانی حجت‌الاسلام یوسف جمالی مدیر حوزه علمیه استان بوشهر و با مداحی کربلایی حسین معینی و حاج سیدمهدی فاطمی برگزار خواهد شد.

بادروح گفت: مراسم تشییع پیکر شهید والامقام انبارکی سه شنبه ۲۶ دی ۹۶ ساعت هشت از ناحیه مقاومت سپاه امام علی (ع) شهرستان تنگستان تا گلزار شهدای گمنام شهر اهرم و ساعت ۱۰ در روستای انبارک تشییع و در گلزار شهدای این روستا به خاک سپرده خواهد شد.

وی ضمن دعوت از مردم شهیدپرور شهرستان تنگستان گفت: مراسم گرامیداشت این شهید والامقام ساعت ۸ الی ۱۱ چهارشنبه ۲۷ دی ۹۶ در مصلی جمعه شهر اهرم برگزار می‌شود.

همچنین مراسم ختم و هفتم شهید والامقام انبارکی ۲۸ دی ۹۶ ساعت ۸ الی ۱۱ و ۱۴ الی ۱۶ در مسجد آیت الله طالقانی روستای انبارک برگزار خواهد شد.

وی اضافه کرد: دعای پرفیض کمیل نیز به یاد آن شهید والامقام ۲۸ دی ۹۶ بعد از نماز مغرب و عشا در مسجد آیت الله طالقانی روستای انبارک برگزار خواهد شد.