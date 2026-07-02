به گزارش خبرنگار مهر، شورای شبکه هیأت و تشکلهای دینی استان مازندران در بیانیهای با دعوت از اقشار مختلف مردم برای حضور در مراسم وداع و تشییع، بر ضرورت حضور گسترده و باشکوه مردم تأکید کرد.
در این بیانیه آمده است: مردم ولایتمدار و شهیدپرور مازندران همواره در صحنههای مهم انقلاب اسلامی حضوری پررنگ داشتهاند و انتظار میرود در این مراسم نیز با حضور گسترده خود، بار دیگر همبستگی و انسجام خود را به نمایش بگذارند.
شهادت رهبر شهید ایران و خانواده گرانقدرش، سلمهی سنگینی بر قلوب همه مردم ایران و شیعیان عالم و آزادیخواهان جهان است.
این قلوب شکسته جز با انتقام، آرام نخواهد شد. هماکنون که در آستانه مراسم با شکوه وداع و تشییع آن امام و قائد شهید هستیم، إنشاءالله با حضور حماسی خود، فریاد خونخواهیِ خود را رساتر از همیشه فریاد خواهیم زد.
لذا از عموم مردم شهیدپرور و ولایی دیار علویان مازندران دعوت مینماییم تا در آخرین دیدار با امام شهیدمان، حضرت آیتالله العظمی شهید سید علی حسینی خامنهای، صحنه دیگری از بیعت با ولایت، خلق می کنیم.
مازندران وفادار، بار دیگر با حضور پرشور و دشمنشکن خود، سهم و نقش خود را ایفا نموده و نصاب جدیدی از تشییع میلیونی را در جهان خلق خواهد کرد.
حضور اربعینوار مردم عزیز میتواند، آمادگی و انسجام ملی را به رخ جهانیان و دشمنان این کشور بکشاند.
إنشاءالله، مازندرانیهای غیور، پرچم بر دوش و پلاکارد بر دست و با مشتهای گره کرده، آخرین دیدار با امام شهید را ماندگار خواهند کرد.
این فراخوان به امضای شورای شبکه هیأت و تشکلهای دینی استان مازندران و جمعی از تشکلها و نهادهای مذهبی و فرهنگی استان از جمله سازمان بسیج مداحان و هیئات مذهبی، جامعه ایمانی مشعر، انجمن اسلامی دانشآموزی، کانون مداحان، شورای هیئات مذهبی، هیئات دانشجویی، مجمع کانونهای فرهنگی تبلیغی، بنیاد دعبل خزاعی، جامعه فعالان مردمی اربعین، هیأت رزمندگان اسلام، جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی، دبیرخانه کانونهای مساجد و بنیاد نوجوانان مازندران رسیده است.
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