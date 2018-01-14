ایران در علم فضا رتبه نخست منطقه را دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات، مرتضی براری با بیان اینکه در برنامه ده ساله اول فناوری فضایی که از سال ۱۳۸۵ آغاز شد نیروی انسانی متخصص و ارزشمندی تربیت شد، گفت:هم اکنون از نظر رتبه علمی در منطقه نخست و در دنیا یازدهم هستیم.

وی با بیان اینکه ایران نهمین کشوری بود که توانست در دنیا ماهواره به فضا پرتاب کند خاطرنشان کرد: این مهم در ۱۰ ساله نخست فعالیتهای سازمان فضایی اتفاق افتاد و نشانگر اقتدار بود.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید براینکه اکنون در برنامه ۱۰ ساله دوم حوزه فضایی، نیازمند تحرک در اقتصاد فضا هستیم چراکه اقتدار و اقتصاد دو بال صنعت فناوری فضایی است، اظهار داشت: پرتاب ماهواره در حوزه اقتدار فضایی عملکرد بسیار خوبی بود اما درحال حاضر در حوزه اقتصاد فضایی نیازمند تحول هستیم.

رئیس سازمان فضایی ایران با بیان اینکه برغم رشد خوبی که در حوزه فضایی کسب کردیم اما نتوانستیم توانمندی ماهواره‌ای را تثبیت کنیم، اظهار کرد: یعنی توانستیم ماهواره های تحقیقاتی را طراحی، تولید و پرتاب کنیم و در مدار قرار دهیم اما نتوانستیم از کاربری های آن استفاده کنیم.

وی با اشاره به اینکه در حوزه تربیت نیروی انسانی متخصص فضایی نیز موفق بوده‌ایم، تصریح کرد: امروز در حوزه تولیدات علمی فضا در منطقه رتبه اول را دارا هستیم لیکن در حوزه کاربردی های فناوری فضایی نیازمند تحول و تجدید نظر هستیم چراکه حوزه فضا می تواند در ایجاد اشتغال نیز نقش موثری داشته باشد.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه واگذاری امور تصدی گری در این حوزه در دستور کار قرار گرفته است، خاطر نشان کرد: سرمایه بخش خصوصی را می توان در حوزه فضا به کار گرفت و اشتغال ایجاد کرد. این درحالی است که در چند سال گذشته رشد اقتصاد فضا در دنیا بیش از ۱۰۰ درصد بوده است.

وی با تاکید براینکه نباید بازار خدمات فضایی را در اختیار کشورهای دیگر قرار دهیم گفت: قطعا جوانان توانمند ایرانی می‌توانند در این حوزه نیز بسیار خوب عمل کنند و همانگونه که در حوزه ICT استارتاپ های موفقی ایجاد شده اند، در حوزه کاربردهای فناوری فضایی نیز استارتاپها شکل گیرند و رشد کنند.

براری تصریح کرد: فعالیت اپراتورهای ماهواره ای مخابراتی و سنجشی باید در کشور ساماندهی و آغاز شود.

رئیس سازمان فضایی ایران، داده های دریافتی از فضا را بسیار ذیقیمت و ارزشمند دانست و گفت: این داده ها برای همه دستگاههای اجرایی قابل استفاده است و سازمان فضایی بنابه درخواست دستگاههای اجرایی، این اطلاعات را در اختیار آنها قرار می دهد.

وی بر لزوم تولید نرم افزارهای کاربردی فضایی تاکید کرد و گفت: نرم افزارهای مسیریاب که برخی از آنها جهانی شده اند، از همین داده ها و اطلاعات فضایی استفاده می کنند.