ائتلاف حکیم و العبادی صحت ندارد

یک منبع نزدیک به جریان حکمت ملی عراق در گفتگو با خبرنگار مهر خبر پیوستن «سید عمار حکیم» به ائتلاف انتخاباتی حیدر العبادی تحت عنوان ائتلاف «نصر» را تکذیب کرد و گفت: در روزهای اخیر پیشنهاداتی از سوی حیدر العبادی برای پیوستن جریان حکمت ملی عراق به وی صورت گرفته است، اما تا این لحظه پاسخی به این پیشنهاد داده نشده است.

این منبع آگاه همچنین از تمدید مهلت ثبت نام احزاب و ائتلاف ها در انتخابات پارلمانی عراق تا فردا خبر داد و افزود: با توجه به تمدید زمان ثبت نام تا فردا احتمال ائتلاف جریان حکمت ملی عراق با دیگر جریان ها وجود دارد اما تا این لحظه تصمیم قطعی درباره حضور مستقل جریان در انتخابات پارلمانی یا ائتلاف با دیگر جریان ها اتخاذ نشده است.

پیش از این «جاسم محمد جعفر» نماینده پارلمان عراق و یکی از افراد نزدیک به حیدر العبادی نخست وزیر این کشور از پیوستن «سید عمار حکیم» رئیس جریان حکمت ملی و «مقتدی صدر» رهبر جریان صدر عراق به ائتلاف انتخاباتی العبادی خبر داده بود.