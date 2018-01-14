  1. استانها
  2. اردبیل
۲۴ دی ۱۳۹۶، ۲۱:۱۹

رئیس پلیس راه اردبیل به مهر خبر داد؛

واژگونی خودرو منجر به مصدومیت ۵ نفر در مشگین شهر شد

واژگونی خودرو منجر به مصدومیت ۵ نفر در مشگین شهر شد

مشگین شهر- رئیس پلیس راه استان اردبیل گفت: در سانحه واژگونی خودرو در جاده مرادلو- مشگین شهر، پنج سرنشین دچار مصدومیت شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت فتاحی شامگاه یکشنبه در حاشیه بررسی آخرین وضعیت این سانحه به خبرنگار مهر گفت: در محور مرادلو- مشگین شهر یک دستگاه خودرو پیکان به دلیل سرعت غیر مجاز و ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه واژگون شده است.

وی افزود: در پی  بروز این سانحه پنج سرنشین پیکان مصدوم شده و به بیمارستان حضرت ولی عصر(عج) مشگین شهر انتقال یافتند.

رئیس پلیس راه استان با بیان اینکه یکی از مصدومان نوزاد شش ماهه است، اضافه کرد: به غیر از شکستگی استخوان پای زن ۳۷ ساله که سرنشین خودرو بوده حال عمومی سایر مصدومان مطلوب است.

فتاحی متذکر شد: متاسفانه در زمستان عدم رعایت سرعت مطمئنه یکی از علل بروز تصادفات جاده ای است و انتظار می رود رانندگان به این مهم توجه ویژه داشته باشند.

وی ادامه داد: تابلوهای راهنمایی رانندگی در کنار جاده برای شرایط عادی طراحی شده و در زمستان ، هوای مه آلوده و جاده خیس و لغزنده ضروری است رانندگان با سرعت کمتر از حد مجاز تردد کنند.

کد مطلب 4199819
محمد میرزایی ناطق

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها