واژگونی خودرو منجر به مصدومیت ۵ نفر در مشگین شهر شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت فتاحی شامگاه یکشنبه در حاشیه بررسی آخرین وضعیت این سانحه به خبرنگار مهر گفت: در محور مرادلو- مشگین شهر یک دستگاه خودرو پیکان به دلیل سرعت غیر مجاز و ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه واژگون شده است.

وی افزود: در پی بروز این سانحه پنج سرنشین پیکان مصدوم شده و به بیمارستان حضرت ولی عصر(عج) مشگین شهر انتقال یافتند.

رئیس پلیس راه استان با بیان اینکه یکی از مصدومان نوزاد شش ماهه است، اضافه کرد: به غیر از شکستگی استخوان پای زن ۳۷ ساله که سرنشین خودرو بوده حال عمومی سایر مصدومان مطلوب است.

فتاحی متذکر شد: متاسفانه در زمستان عدم رعایت سرعت مطمئنه یکی از علل بروز تصادفات جاده ای است و انتظار می رود رانندگان به این مهم توجه ویژه داشته باشند.

وی ادامه داد: تابلوهای راهنمایی رانندگی در کنار جاده برای شرایط عادی طراحی شده و در زمستان ، هوای مه آلوده و جاده خیس و لغزنده ضروری است رانندگان با سرعت کمتر از حد مجاز تردد کنند.