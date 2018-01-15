مشاوره تحصیل در خارج از کشور با مشاوران شریف

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، مشاوره تحصیلی و برنامه‌ریزی درسی برای دانش آموزان در مقطع دبستان و دبیرستان جهت قبولی در آزمون‌های بسیار مهم تیزهوشان و نمونه دولتی بسیار ضروری و لازم است. علاوه بر این در آزمون حیاتی کنکور سراسری یک مشاور و پشتیبان رتبه کنکور را می‌تواند چندهزار جابجا کند و انتخاب رشته‌ای دقیق براساس شرایط و رتبه کنکور، آینده زندگی او را تغییر دهد.

همچنین بنابر شرایط خاص دانش آموز، دانشگاه بدون کنکور در برخی رشته های خاص می تواند یکی از بهترین انتخاب ها باشد. تحصیل در کشورهای خارجی مانند کانادا، آمریکا و کشورهای اروپایی یکی از راه‌های ادامه تحصیل در مقاطع ارشد و دکتری با اخذ بورسیه تحصیلی است که می‌توان در رشته و کشور دلخواه با گذراندن دوره‌های خاصی به تحصیل در کشورهای خارجی پرداخت.

بنابراین ما برای پیشرفت تحصیلی دانش آموز و دانشجوی ایرانی، به ارائه خدمت مشاوره به صورت کاملا تخصصی و حرفه‌ای در زمینه‌های زیر به صورت تلفنی و حضوری کرده‌ایم:

مشاوره تحصیلی و برنامه ریزی تحصیلی از دبستان تا دانشگاه جهت قبولی در آزمون های تیزهوشان و نمونه دولتی تا کنکور کارشناسی، ارشد و دکتری

مشاوره تخصصی تیزهوشان و نمونه دولتی به همراه آزمون های آنلاین رایگان و کتب تخصصی با بیشترین دقت و مشابه ترین سوالات نسبت به تیزهوشان و نمونه دولتی سال‌های قبل

انتخاب رشته در مقطع دهم و انتخاب رشته کنکور از کارشناسی تا دکتری به صورت کاملا حرفه ای براساس شرایط و روحیات شخص و بازار کار آینده در ایران و شرایط ادامه تحصیل در خارج از کشور

شرایط تحصیل در دانشگاه بدون کنکور براساس علاقه و شرایط زندگی و مالی شما در نزدیکترین دانشگاه به محل زندگی شما

منابع کنکور ارشد و دکتری در رشته های مختلف و مشاوره تحصیلی در زمینه کنکور ارشد و دکتری و مصاحبه دکتری دانشگاه های سراسری و آزاد

شرایط تحصیل در خارج از نحوه پذیرش تا تهیه و ارسال مدارک مانند رزومه تحصیلی و انگیزه نامه تحصیلی و اقدام برای ویزای تحصیلی و بورسیه تحصیلی کشورهایی مانند آمریکا، کانادا، استرالیا، آلمان، ترکیه و ...

تحصیل در کانادا

مشاوران شریف در زمینه تحصیل در کانادا به ارائه خدماتی نظیر مشاوره در شرایط تحصیل در دبیرستان های کانادا، تحصیل در مقطع کارشناسی، ارشد و دکتری در کانادا، تحصیل پزشکی در کانادا و نیز چگونگی اخذ بورسیه تحصیلی کانادا به شما دانش آموزان و دانشجویان سراسر کشور می پردازد. همچنین در تهیه مدارک مورد نیاز پذیرش مانند رزومه تحصیلی، انگیزه نامه تحصیلی و توصیه نامه تا مکاتبه رسمی با اساتید و دانشگاه مقصد همراه شما خواهد بود.

تحصیل در آلمان

کشور آلمان در زمینه مهندسی و نیز پزشکی در بین بسیاری ازکشورهای دنیا سرآمد است و نکته مهم اینکه هزینه تحصیل در این کشور بسیار پایین می باشد، بنابراین مهاجرت و تحصیل در آلمان روزبه روز از سراسر جهان بیشتر می‌شود. برای تحصیل در آلمان از دبیرستان‌های آلمان تا دانشگاه‌های آلمان در مقاطع مختلف و رشته‌های پزشکی و مهندسی نیاز به تهیه مدارک و پیشبرد روند اخذ پذیرش در زمانی نسبتا طولانی دارد.

تحصیل در آلمان در مقطع دکتری اکثرا با دریافت بروسیه تحصیلی هایی همراه می باشد که هزینه زندگی و تحصیل را پوشش می دهد. مشاوران شریف در تمامی مراحل پذیرش تحصیلی و بورسیه تحصیلی در کنار شما خواهد بود.

تحصیل در ترکیه

تحصیل در ترکیه برای دانش آموزان و دانشجویان ایرانی مزایای زیادی دارد. نزدیکی به ایران، هزینه کم تحصیل و رفت و آمد به ایران، آب و هوای عالی و مناظر دیدنی و مهمتر از همه ایجاد نقطه‌ای برای پرواز جهت ادامه تحصیل در کشورهای آمریکایی و اروپایی از جمله مزایای تحصیل در ترکیه است. مشاوران شریف شما را در زمینه شرایط تحصیلی در دبیرستان‌های ترکیه، تحصیل کارشناسی در ترکیه و ارشد و دکتری و حتی تحصیل پزشکی در ترکیه و نحوه پذیرش در این کشور راهنمایی می‌کند.

تحصیل در استرالیا

استرالیا کشوری با کیفیت بالای زندگی و موقعیت شغلی بسیار عالی، یکی از بهترین کشورها برای ادامه تحصیل و اقامت است. شرایط تحصیل در استرالیا از دبیرستان تا دانشگاه از رشته های علوم پایه تا پزشکی و نیز اخذ بورسیه تحصیلی استرالیا را می توان از وب سایت های رسمی خود مدارس و دانشگاه ها به طول کاملا دقیق مطالعه کرد یا از مشاوران شریف بخواهید. در کشور استرالیا پس از فارغ التحصیلی، دانشجو می‌تواند برای اقامت اقدام کرده و به دنبال شغل متناسب با رشته خود بگردد.

دانشگاه بدون کنکور

امروزه ادامه تحصیل در دانشگاه برای همه افراد جامعه امکان پذیر است. با هر مدرک تحصیلی و معدل و نیز شرایط شغلی و مالی که داشته باشید، می‌توانید از طریق دانشگاه بدون کنکور در رشته مورد علاقه خود در نزدیک‌ترین دانشگاه به محل زندگی یا کار خود به تحصیل بپردازید و با ادامه تحصیل و کسب مدارج عالی دانشگاهی در شغل خود موفق شوید.

نتایج تیزهوشان

مشاوران شریف برای دانش آموزان ششم و نهم جهت قبولی در آزمون تیزهوشان به مشاوره تخصصی و برنامه ریزی تحصیلی براساس آزمون های آنلاین رایگان می پردازد. شما می توانید از برنامه تحصیلی تا آزمون های آنلاین و سوالات تخصصی تیزهوشان مشابه با سوالات سال های قبل و نیز نحوه تست زدن و محاسبه تزار آزمون تیزهوشان و در نهایت نحوه و زمان دریافت کارت آزمون و نتایج تیزهوشان با مشاوران شریف همراه باشید.

مشاوران شریف با جمعی از نخبگان و فارغ التحصیلان دانشگاه های برتر تهران و شش سال تجربه در زمینه مشاوره تحصیلی تخصصی و همکاری با موسسات مختلف آموزشی و پژوهشی مفتخر است که با ارائه سیستم‌های مشاوره تحصیلی و آموزشی نوین بر بستر فضای مجازی به صورت رایگان و نیز مشاوره تحصیلی تلفنی و حضوری به‌منظور دسترس سریع و آسان در هر مکان و با هر شرایطی، در موفقیت و پیشرفت علمی و تحصیلی شما سهمی ناچیز داشته باشد.

مشاوران شریف اولین موسسه علمی-فرهنگی می باشد که با هدف عدالت علمی و تحصیلی در سطح کشور اقدام به ارائه راهکارهای نوین آموزشی و تحصیلی به صورت رایگان یا با هزینه بسیار پایین، اما با دسترسی آسان از هر کجای ایران با شعار "علم برای همه-پیشرفت برای ایران" کرده است.

جهت دسترسی به اطلاعات کامل و جامع در زمینه های مختلف تحصیلی به وب سایت مشاوران شریف به آدرس «Sharif-edu.com» یا تلفن تماس جهت مشاوره تحصیلی تلفنی با مشاوران شریف ۹۰۹۹۰۷۱۵۶۹ می باشد که از طریق تلفن ثابت و از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ شب مشاوران شریف پاسخگوی سوالات شما عزیزان می باشند.

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