به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدقاسم طرهانی اظهار کرد: در پی اطلاع مأموران سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی استان قزوین از فعالیتهای مجرمانه یکی از اراذل و اوباش در محلههای جنوب شهر، شناسایی و دستگیری این فرد در دستور کار پلیس قرار گرفت.
وی افزود: بررسیهای تخصصی مأموران نشان داد این فرد سابقهدار است و در مقاطع مختلف با ایجاد مزاحمتهای خیابانی و رفتارهای هنجارشکنانه موجب سلب آسایش شهروندان و برهم خوردن آرامش خانوادهها شده است.
فرمانده انتظامی استان قزوین ادامه داد: مأموران با هماهنگی مرجع قضایی و انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، پس از چند شبانهروز تعقیب و مراقبت، متهم را در یکی از خیابانهای شهر شناسایی کردند.
طرهانی تصریح کرد: متهم پس از مشاهده مأموران قصد فرار از محل را داشت که مأموران با اقدام قانونی و پس از تیراندازی، وی را هدف قرار داده و زمینگیر کردند.
وی در پایان تأکید کرد: پلیس با افرادی که با اقدامات مجرمانه و هنجارشکنانه موجب ایجاد ناامنی و سلب آسایش شهروندان شوند، برابر قانون و با قاطعیت برخورد خواهد کرد.
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