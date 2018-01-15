کنفرانس بین المللی گفتگوی فرهنگی ایران و آسیای مرکزی پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون گفتگوی فرهنگی ایران، آسیای مرکزی، قفقاز و ترکیه ظهر دوشنبه با حضور محققان و کارشناسان داخلی و خارجی در بابلسر به کار خود پایان داد و در این بیانیه آمده است: با اذعان به اینکه شناسایی تنوع فرهنگی به مثابه منبعی الهام بخش برای همکاری فرهنگی میان ملت‌های آسیایی است و تاکید بر اینکه احترام به تنوع فرهنگی زمینه را برای تحکیم صلح و ثبات، پیشرفت و تقویت دوستی میان ملت‌ها هموار می‌سازد.

در ادامه این بیانیه آمده است با تاکید بر اینکه گفتگوی فرهنگی مستمر میان نخبگان و اندیشمندان، یکی از راهکارها برای رسیدن به درک مشترک و یافتن راه حل‌های مناسب برای برون رفت از چالش‌های موجود در روابط منطقه‌ای است.

همچنین تصریح شده است: با اشاره به بیانیه تهران راجع به گفتگوی ادیان و فرهنگها در آسیا که در اجلاس گفتگوهای فرهنگی در سال ۹۰ به تصویب رسید چندین نشست مقدماتی در زمینه گفتگوهای فرهنگی به میزبانی کشورهای مالزی، هند، قزاقستان، چین و ترکیه برگزار شد و نخستین دور این گفتگوها با حضور نخبگان آسیایی به میزبانی دبیرخانه دایمی گفتگوهای فرهنگی بین المللی و دانشگاههای تهران. مازندران. مشهد و همدان از تاریخ ۲۳ تا ۲۵ دی ماه ۱۳۹۶ در شهرهای تهران. مشهد. همدان و بابلسر برگزار گردید.

همچنین در این بیانیه گفته شد، کمیسیون گفتگوی فرهنگی ایران، آسیای مرکزی، قفقاز و ترکیه با موضوع میراث مشترک فرهنگی در روزهای ۲۳ تا ۲۵ دی ماه با حضور جمعی از شخصیت‌های علمی و فرهنگی در دانشگاه مازندران برگزار شد و شرکت کنندگان بر موارد زیر تاکید کردند:

گفتگوهای فرهنگی و مفاهمه میان نخبگان زمینه‌ای برای تقویت پیوندهای تاریخی و احیای میراث مشترک فرهنگی، ادبی و عرفانی، ضرورت استمرار گفتگوهای فرهنگی نخبگان برای ارتقای مناسبات و تعاملات فرهنگی، ادبی و علمی ایران، آسیای مرکزی، قفقاز و ترکیه، توجه به ارزش‌های مشترک، معنویت گرایی و عرفان به عنوان راهکاری مناسب برای مواجهه با خشونت و افراط گرایی در ان تاکید شده است.

بهره گیری از ظرفیت زبان فارسی در جهت تقویت مناسبت ملت‌های منطقه و توسعه گردشگری و تجارت منطقه‌ای، تلاش برای احیای میراث مشترک ادبی و عرفانی برای تقویت همکاری‌های فرهنگی مورد تاکید قرار گرفت.

شرکت کنندگان در این کمیسیون که از کشورهای قزاقستان، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، آذربایجان، گرجستان، ارمنستان، ترکیه و ایران هستند درباره موارد زیر توافق کردند: تأسیس مجمع گفتگوهای فرهنگی ایران و کشورهای آسیایی مرکزی، قفقاز و ترکیه ذیل دبیرخانه دایمی گفتگوهای فرهنگی بین المللی در دانشگاه مازندران، تدوین و تصویب آیین نامه اجرایی مجمع در نشست آتی،پیشنهاد برنامه همکاری‌های مشترک علمی و فرهنگی و ارائه آن به دبیرخانه دایمی گفتگوهای فرهنگی برای تصویب، برگزاری نشست های دوره‌ای مجمع به میزبانی دانشگاههای عضو، بهره گیری از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد و مراکز علمی و فرهنگی برای افزایش تعداد اعضای مجمع، راه اندازی وبگاه مجمع برای تقویت روابط مستمر اعضا و تبادل اطلاعات و -انتشار نشریه تخصصی گفتگوهای فرهنگی ایران، آسیای مرکزی، قفقاز و ترکیه با هدف تولید ادبیات علمی و فراهم سازی زمینه تعامل مستمر نخبگان توافق شد.