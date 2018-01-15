  1. استانها
  2. مازندران
۲۵ دی ۱۳۹۶، ۱۶:۲۲

مدیر بندر امیرآباد اعلام کرد:

افزایش ۳۲ درصدی ترانزیت کالا از بندر امیرآباد

افزایش ۳۲ درصدی ترانزیت کالا از بندر امیرآباد

بهشهر - مدیر بندر امیرآباد از افزایش ۳۲درصدی ترانزیت کالا از بندر امیرآباد خبر داد و گفت: با توسعه حمل و نقل ریلی شاهد توسعه بیشتر صادرات خواهیم بود.

به گزارش خبرنگار مهر، سیاوش رضوانی عصر دوشنبه در نشست یک روزه هم اندیشی افزایش ترانزیت در بنادر افزود: یکی از معضل های مهم کشورها ترافیک جاده هاست که حمل و نقل ریلی می تواند تا حدود بسبار زیادی این خطرات را کاهش دهد.

وی ادامه داد: با استفاده از ترانزیت کالا از طریق حمل و نقل ریلی تا حدود بسیار بالایی می توان معضلات جاده ای و محیط زیست را کاهش داد.

مدیر بندرامیراباد با اعلام اینکه حمل و نقل ریلی هم دارای محاسن و معایبی است، خاطر نشان کرد: انعطاف پذیری، کنترل دائمی کالا، در دسترس بودن از مزیت ها و همگن نبودن و عدم مکانیسم قوی در این بخش از معایب آن است.

رضوانی ظرفیت اسمی بندر را ۷.۵ میلیون تن در سال اعلام کرد و گفت: ترافیک کالا در بندر امیراباد  در سال ۹۳ تا ۹۴ حدود ۳.۵ میلبون تن بوده است.

وی عمده کالای ترانزیت بندر امیرآباد را غلات اعلام کرد و افزود: کانتینر، آهن آلات، فله غیرمعدنی و کالای متفرقه از دیگر کالاهای بخش حمل و نقل این بندر است.

مدیر بندرامیراباد با تاکید بر توسعه حمل و نقل ریلی گفت: این بندر بعنوان تنها بندر  شمالی متصل به راه آهن سراسری و برخورداری از اسکله های منحصر بفرد رو رو قطار، آماده جابجایی کالا به نقاط مختلف کشور است.

کد مطلب 4200623

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها