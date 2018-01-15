افزایش ۳۲ درصدی ترانزیت کالا از بندر امیرآباد

به گزارش خبرنگار مهر، سیاوش رضوانی عصر دوشنبه در نشست یک روزه هم اندیشی افزایش ترانزیت در بنادر افزود: یکی از معضل های مهم کشورها ترافیک جاده هاست که حمل و نقل ریلی می تواند تا حدود بسبار زیادی این خطرات را کاهش دهد.



وی ادامه داد: با استفاده از ترانزیت کالا از طریق حمل و نقل ریلی تا حدود بسیار بالایی می توان معضلات جاده ای و محیط زیست را کاهش داد.

مدیر بندرامیراباد با اعلام اینکه حمل و نقل ریلی هم دارای محاسن و معایبی است، خاطر نشان کرد: انعطاف پذیری، کنترل دائمی کالا، در دسترس بودن از مزیت ها و همگن نبودن و عدم مکانیسم قوی در این بخش از معایب آن است.

رضوانی ظرفیت اسمی بندر را ۷.۵ میلیون تن در سال اعلام کرد و گفت: ترافیک کالا در بندر امیراباد در سال ۹۳ تا ۹۴ حدود ۳.۵ میلبون تن بوده است.



وی عمده کالای ترانزیت بندر امیرآباد را غلات اعلام کرد و افزود: کانتینر، آهن آلات، فله غیرمعدنی و کالای متفرقه از دیگر کالاهای بخش حمل و نقل این بندر است.

مدیر بندرامیراباد با تاکید بر توسعه حمل و نقل ریلی گفت: این بندر بعنوان تنها بندر شمالی متصل به راه آهن سراسری و برخورداری از اسکله های منحصر بفرد رو رو قطار، آماده جابجایی کالا به نقاط مختلف کشور است.