به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت شهر سالم شهرداری تهران، حمید چوبینه مدیرعامل شرکت در دیدار با عظیم بابایی، شهردار منطقه ۶ داشت، با ذکر این نکته که متاسفانه در این سال ها همه دستگاه های دولتی مسئول از شهرداری مطالبه گر بوده اند، گفت: این در حالی است که شهرداری باید عمل به وظایف و تکالیف را از دستگاه ها پیگیری و مطالبه کند.

وی خاطرنشان ساخت: خدمات ارائه شده از سوی شهرداری تهران به خصوص در حوزه بهداشت و سلامت بسیار ارزشمند بوده است اما این موضوع باید مشخص شود و به شهروندان نیز اطلاع رسانی شود که متولی انجام برخی وظایف، دستگاه های دولتی هستند و اگر شهرداری در این زمینه ها به کمک دستگاه های دولتی آمده، به صورت داوطلبانه بوده است.

چوبینه در ادامه افزود: شهرداری تهران بسیاری از خدمات مرتبط با حوزه سلامت و بهداشت که وظیفه وزارت بهداشت است را برعهده گرفته و حتی بسیاری از مناطق شهرداری تهران خدمات خارج از این حوزه را به بیمارستان های دولتی و خصوصی ارائه می دهند، اما در قبال این خدمات، کمترین آورده در حوزه بهداشت و درمان به شهرداری و پرسنل آن می رسد. اگر کمک هایی که در این حوزه به بخش خصوصی و دولتی می شود، هدفمند باشد نتیجه آن، هم برای سازمان شهرداری و هم پرسنل و شهروندان، مطلوب تر خواهد بود.

وی همچنین با اشاره به اولویت نگاه انسان محور در مقوله سلامت و بهداشت پرسنل در حوزه های مختلف شغلی، اظهار داشت: اگر بتوانیم مراکز دی کلینیک با تخصص های موردنیاز داشته باشیم، هم خدمات مطلوب تر و نوینی به پرسنل ارائه داده ایم و هم از خروج سرمایه به سمت مراکز خصوصی درمانی جلوگیری کرده ایم.